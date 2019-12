Bacio četvero djece s balkona: 'Ne znam zašto sam to učinio'

Otac (54) koji je u veljači bacio svoje četvero djece s balkona kuće na Pagu je iznio svoju obranu u utorak na Županijskom sudu u Zadru. Priznao je da je bacio djecu i dodao da ne zna zašto je to učinio, javlja Dnevnik.hr.

Suđenje mu je počelo prošlog tjedna, sumnjiči ga se za četverostruki pokušaj ubojstva svoje djece.

Koncem veljače rano ujutro pobacao ih je, još u polusnu, s balkona podstanarske kuće na Pagu. Tada su djeca imala tri, pet, sedam i osam godina. Svi osim najmlađeg sina pri tom su teško ozlijeđeni, a najteže kći koju je bacio prvu.

Ostala djeca pala su na nju, tako da je njezino tijelo ublažilo pad sestara i brata. Liječnička pomoć zadarske Opće bolnice, koju su primila ostala djeca, nije joj bila dovoljna te je liječenje jedina nastavila i u zagrebačkom KBC-u Rebro.

S mučne rasprave koja slijedi, isključena je javnost, i to do kraja postupka. To je prvi zatražio Denis Sokol, zamjenik županijskog državnog odvjetnika. S njim su se odmah složili odvjetnici Ivan Rudić i Boris Grgić, zastupnici žrtava, ali i Branimir Zorica, odvjetnik optuženog oca.

Iduće ročište je zakazano za 21. siječanj iduće godine. Najveća kazna koju bi otac mogao dobiti je 50 godina.