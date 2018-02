Bacio se na kišu metaka u školi na Floridi: Umro hrabri trener

Američki mediji objavili su vijest kako je Aaron Feis, pomoćni nogometni trener koji se bacio ispred veće grupe učenika kako bi ih zaštitio od kiše metaka, nažalost preminuo. Feis je u Marjory Stoneman Douglasu radio kao redar. Vijest o njegovoj smrti objavljena je danas na službenom Twitter računu MS Douglas Football‏a.

It is with Great sadness that our Football Family has learned about the death of Aaron Feis. He was our Assistant Football Coach and security guard. He selflessly shielded students from the shooter when he was shot. He died a hero and he will forever be in our hearts and memories pic.twitter.com/O181FvuHl3