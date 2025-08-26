Uz godišnju pretplatu za 12 € dobivaš neograničen pristup portalu 24sata.hr, kupone od 30 € za Mibo, 69 € za Berlitz i preko 200 € ukupne vrijednosti kupona za različite proizvode i usluge
BACK TO SCHOOL NA ORANŽU: Uzmi preko 200 € kupona među kojima su Optika Mibo i Berlitz!
Povodom Back to School sezone aktiviraj godišnju pretplatu za samo 12 € i dobivaš pristup cijelom sadržaju portala 24sata – najnovijim vijestima, dubinskim analizama i inspirativnim pričama. Uz pretplatu te čekaju kuponi preko 200 € vrijednosti i super popusti među kojima su kuponi od 30 € za Optiku Mibo i Berlitz školu stranih jezika! Nemoj čekati, pretplati se i pametno uštedi!
Paket kupona unutar godišnjeg Oranža iznosi 231 €:
🎁 50 € kupon za Nikal putničku agenciju
🎁 30 € kupon za Optiku Mibo
🎁 20 € kupon za Persistence woman / web shop
🎁 17 € kupon za Admiral*
🎁 20 € kupon za MealPass
🎁 10 € kupon Kompare/ auto osiguranje
🎁 15 € kupon za Horizont / web shop
🎁 69 € kupon za Berlitz
A dobivaš i super popuste:
🎁 10 % popusta na Muzej povijesti videoigara
🎁 15 % popusta na Ribili webshopu
🎁 10 % popusta za Minipolis
🎁 20 % popusta za Fraktura knjižaru
🎁 25 % popusta za Green and More (prah)
🎁 25 % popusta za Green and More (kapsule)
🎁 10 % popusta za Maistra
🎁 11+1 mjesec gratis za print pretplatu 24sata
🎁 5 % popusta za print pretplatu Expressa
Za kupnju pretplate klikni na link.
Pridruži se tisućama zadovoljnih čitatelja koji već uživaju u najboljem sadržaju na portalu 24sata.hr. Pretplati se na 24 Oranž već danas i iskoristi sve pogodnosti koje smo pripremili za tebe! Otkazati možeš bilo kad.
Osim neograničenog pristupa sadržaju i vrijednim kuponima, imat ćeš pristup i popustima na razne proizvode i usluge. Ovo je prilika da uz malu investiciju uživaš neograničen pristup kvalitetnim informacijama i ekskluzivnom sadržaju, kao i svim ostalim prednostima ovog izvanrednog paketa.
*Igre na sreću izazivaju ovisnost. Igraj odgovorno. 18+
Žena koja se tukla sa ZET-ovcem na Kvatriću: Imam infekciju, išla sam po kapi. On me prvi napao
Muškarcu pozlilo na Glavnom kolodvoru u Zagrebu: Umro je
FOTO Ovo je Shrek, atrakcija s Krka: 'Hrvat mi za njega nudio kuću, a Nizozemac 170.000 €...'