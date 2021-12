Prvi put nakon 141 godine, Zagrepčani će se morati odreći tradicionalnog odlaska na polnoćku u katedralu. Podsjetimo, slično je najavljeno i prošle godine, no misa se ipak održala. No, katedrala kreće u obnovu i zatvara svoja vrata do daljnjeg.

No, na polnoćku svejedno možete otići u drugim crkvama. Tako će kardinal Josip Bozanić misu održati u Župi svetog Jeronima na Maksimiru, a božićnu misu u 10 sati vodit će u crkvi Pohoda Blažene Djevice Marije u Čučerju, a u isto vrijeme na Tri kralja bit će u Brestovju, odnosno Župi blaženog Alojzija Stepinca. Prijenos će s moći pratiti i na Hrvatskoj radioteleviziji.

Za one koji rado planinare, razveselit će vijest da će se održati i polnoćka u kapelici Majke Božje Sljemenske Kraljice Hrvata na Sljemenu, koju već tradicionalno pohodi velik broj planinara, doznaje Večernji.

Za ulazak u crkvu nisu potrebne COVID potvrde no na snazi su epidemiološke mjere koje otprije vrijede za vjerska okupljanja, a odnose se na razmak od dva metra, nošenje maske, dezinficiranje ruku. Također, blagoslovljene vode nema na ulazu, a pričest se prima na ruku.

Splitsko-makarski nadbiskup i metropolit Marin Barišić predvodi na Badnjak misu polnoćku u splitskoj prvostolnici svetog Dujma.