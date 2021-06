- Kako se osjećan, kai baba žaba, hop, hop - šali se vječito vesela i raspoložena baka Kata, koju je košaricom delicija i buketom cvijeća u ponedjeljak razveselio novi riječki gradonačelnik Marko Filipović, došavši na njeno radno mjesto kako bi joj čestitao čak 100. rođendan.

Riječanima dobro znana simpatična bakica najstarija je prodavačica na riječkoj tržnici, na kojoj svako jutro uredno dolazi već pola stoljeća. Ustaje u ranu zoru, u torbu spremi što je taj dan ubrala iz svog vrta, kojeg također još uvijek sama obrađuje i krene put glavne riječke place. Nekad je tamo autom odveze najmlađi od četiri sinova, s kojim živi, a kad on ne može, bez problema sjedne na autobus.

Dolaskom na placu obavezno popije svoju prvu jutarnju kavu, te pred ulazom u Prvi paviljon, njenom tradicionalnom prodajnom mjestu rezerviranom samo za nju, namjesti svoj bančić, izvadi voće, povrće ili cvijeće i krene svojim poštapalicama, šalama i pjesmom dozivati i pozdravljati vjerne kupce, a najsrdačnije djecu.

- ‘Ajte, klipani, dođite, uzmite, i’te, to je bakino!’ - zove ih u šali, gurajući im u ruke voćkice koje su se taj dan našle na "meniju".

Nerijetko uopće ne mari za cijenu, pa kad je pitate koliko, pomalo nezainteresirano mahne rukom i dobaci - "daj šta daš".

Jer zdrava, čila i vesela, kakva je, Katica Rubelj, svima znana kao baka Kata, ne mari toliko za materijalno. Njoj je tržnica kao drugi dom, mjesto gdje se druži s ljudima, mjesto koje je ispunjava i bez kojeg teško može zamisliti dan. Toliko da je čak ni pandemija nije spriječila da svakodnevno uredno dolazi i pod maskom "baca" na posao.

Nema tko je ne zna i ne pozdravi dok na svojem malom benčiću već pedeset godina svako jutro dobacuje šale i, ovisno o sezoni, prodaje djelo svojih ruku, a trenutno su u điru trešnje i peršin. Rodom iz Budaka kraj Benkovca, gdje je u mladosti čuvala stotinjak ovaca, ova razigrana straica pojašnjava kako je - vaik radila uz "pismu" te nikad ni od koga nije ništa tražila.

- E, dite moje, ja sam na Kozali prodavala cviće kad ovdi niko nije znao što je to. Bilo je to prije pedeset godina. Nema što nemam u vrtu, trišnju, višnju, kruške, kaki, deset stabala smokvi, vinograd, masline... Moje cviće ti mila, traje deset dana. Imala san i breskvu, na njoj je sunce granjivalo i zalazilo, to su ti bile breskve, a ne ovo danas bez okusa i mirisa. Dođi k meni pa ćeš past na gu’icu, kol’ko toga imam. Do lanjske sam godine sadila i krumpir,al ne mogu više. Imala sam ja i plastenike, al’ što ćeš, stisle godine. Znaš kako idem u vinograd - postavlja pitanje i na njega odmah odgovara:

- Nosim stoličicu, pa kad se umorim, ja sjednem te tako kopam, zalivam i zapivan. Cili život radim na zemlji i sa zemljom i nije mi teško jer imam volju. Zemlja mi je sve dala, i novce i spokoj i zdravu hranu - objašnjava baka Kata tajnu svoje mladolikosti.

Oko podne, srdačna bakica pakira svoju torbu na kotačiće i vraća se kući gdje nastavlja s radom u svom vrtu. U svemu joj pomaže najmlađi od pet sinova Ivan.

- Najstariji je Mile, pa Rade, ne, ne, onda ide Jure, pa Rade, pa Marko i Ivan, Ranko moj, srce moje, on je osta’ sa mnom - kaže, a na pitanje je li Ranko ili Ivan, odgovora da se zove Ivan, ali da ga ona od milja zove Ranko jer je “ćaća bio Ivan, pa muž Ivan, puno Ivana u familiji”...

– Ne znam koliko je majki sretno sa svojim sinovima, ali ovaj moj je anđeo, skuva mi, pere, sprema. Sretna sam s njime, jako mi je dobar. Dobri su mi i drugi, al su rasuti po svitu pa dođu kad mogu, jednom godišnje barem. Šta'š, nek smo samo svi živi i zdravi - zahvalna je ponosna baka 12 unuka i 10 praunuka i vlasnica dvaju kućnih ljubimaca, točnije - dvije žabe, koje se ljeti igraju vani, a zimi joj dođu pod noge u kuću.

Pri rastanku je pitamo do kada će na tržnicu,a ona ko iz topa odgovara - dok budem mogla, samo vi dođite, bit ću ja tu, a ostale prodavačice mašući dobacuju kako se ne radi samo o najstarijoj bakici na placi, nego i duhom najmlađoj.