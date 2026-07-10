Bako, pazi prijevara! Prevaranti im uzimaju ušteđevinu. Evo kako ih prepoznati i spriječiti!

Vaša je kći teško ozlijeđena, trebamo 3000 eura za operaciju. Ja sam iz banke, došla sam po vaš novac da provjerimo je li krivotvoren. Odnijet ću ga na provjeru i vratiti Vam ga.

Ovo su samo dva od desetak primjera koje prevaranti sve češće koriste, pogotovo na umirovljenicima. Izgledaju i zvuče profesionalno, samouvjereni su, pa im je lagano i povjerovati. No ovo je sve laž i gluma, ali koja nema za cilj Oscara nego otimačinu novca starijim građanima.

Svoje mete često promatraju nekoliko dana prije nego što im dođu na vrata. Koriste to što građani starije dobi vjeruju institucijama više nego mlađi, često su usamljeni i rado će porazgovarati. Ove godine u Zagrebu je dosad zabilježeno 20-ak takvih prijevara u kojima su umirovljenici ostali bez većih količina novca. Za sada je riješena više od trećina slučajeva.

Prošle godine bilo je 60-ak ovakvih prijevara, a riješeno je više od pola. Kriminalci, umjesto da sami zarade, ciljaju umirovljenike i kradu njihovu životnu ušteđevinu. A u Zagrebu je više od 300.000 ljudi starijih od 60 godina.

- To su kaznena djela koja se mogu spriječiti minimalnim mjerama samozaštite: prijevare na kućnom pragu. Umirovljenici su ljudi koje moramo štititi. Riječ je o prijevarama u kojima se počinitelji predstavljaju kao policajci, bankari ili djelatnici zdravstvenih institucija. Najčešće zovu naše sugrađane, lažno se predstavljaju i vrlo su odrješiti. Starije osobe se smetu i ne vjeruju razumu nego srcu - objašnjava voditelj Službe prevencije Policijske uprave zagrebačke, Davor Tor.

Mjere zaštite

U zadnje vrijeme prevaranti se najčešće predstavljaju kao liječnici, medicinski tehničari i sestre.

- Pošalju SMS u kojem traže novac za operaciju ili spašavanje života člana obitelji starije osobe. Tad, naravno, stariji ljudi podižu novac, a onda im na vrata dođe lopov i preuzme novac. Nekad se predstavljaju kao bankari pa umirovljenici dižu novac s Fine ili u banci te im ga predaju za provjeru. Bilježimo i to da se prevaranti predstavljaju kao policajci koji su došli provjeriti je li vaš novac krivotvoren ili potječe od nekoga kriminala. Zapamtite: policija, banka i medicinsko osoblje nikad vam neće dolaziti pred kuću, zvati vas i tražiti od vas gotovinu - govori Tor.

Poruka našim starijim sugrađanima je: ako vam se dogodi što je opisao policajac Tor, nazovite policiju, otiđite u postaju i prijavite pokušaj krađe. Isto tako, nikad vam institucije neće slati SMS-ove ili mailove u kojima traže novac za provjeru ili za medicinski zahvat. U Republici Hrvatskoj, ako je nekome život ugrožen, medicinska skrb gotovo se nikad ne plaća dodatno. Ako se i plaća, taj zahtjev dođe poštom, uz pečat i obrazloženja. Banke ne rade provjere novca kako to predstavljaju prevaranti. Policija, ako želi pregledati vaš novac, mora imati sudski nalog i uvijek ćete dobiti potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta u policijskoj postaji. Tko god od vas traži novac na ovakav način, laže i pokušava vas okrasti.

- Ako nešto takvo dožive, pozivamo ih da prijave sve policiji. Ako prijave, veće su šanse da ćemo uhvatiti počinitelje i zaustaviti ih u prijevarama i krađama - objašnjava Tor.

Ured za prevenciju PU zagrebačke je na adresi Martićeva 10, a u radno vrijeme ondje uvijek možete pitati za pomoć.

To nisu jedini načini krađe. Policija je do sada zabilježila i slučajeve u kojima su se lopovi pretvarali da su prodavači medicinske opreme, vitaminskih suplemenata, masažera ili drugih potrepština koje bi starijima svakako bile zanimljive. Tad se, zahvaljujući razgovoru, uvuku u dom starije osobe, skeniraju situaciju te iskoriste nepažnju kako bi ukrali nakit ili novac koji žrtva drži u stanu. Nekad tvrde da sakupljaju milodare ili zovu uz priču da je osoba dobila u nagradnoj igri te da treba dati osobne podatke kako bi podignula nagradu. Ako zaista niste sudjelovali u nekoj nagradnoj igri, nitko vas ne bi trebao zvati s tom pričom.

Tu su i romantične prijevare putem interneta, u kojima lopovi tijekom duljeg vremena ostvare odnos sa žrtvom i onda počnu tražiti novac, a jednog dana samo nestanu. Ti kriminalci ciljaju usamljene ljude i igraju na romantične emocije. U drugim slučajevima šalju vrlo uvjerljive mailove u kojima obavještavaju ljude da su naslijedili neki novac ili nekretnine u inozemstvu te da trebaju poslati preslike dokumenata, bankovne podatke i slično. Međutim, nasljednike obično traže javni bilježnici i sudovi koji rade ostavinske postupke, a ne navodni odvjetnici s običnih mail adresa. Starija skupina ljudi više koristi i Facebook nego druge skupine, pa tako kruži prijevara u kojoj od profila META AI dobijete obavijest o tome da će vam račun biti suspendiran ako ne unesete svoju lozinku. To je lažni profil, iza njega se krije prevarant koji želi doći do vaših osobnih podataka. I taj profil trebate blokirati i prijaviti Facebooku. Ljeti ljudi više naručuju odjeću nego inače, pa kruže poruke Hrvatske pošte ili neke druge dostavne službe u kojima traže podatke s bankovne kartice. I to je djelo prevaranata jer Hrvatska pošta nikad neće od vas tražiti te podatke putem SMS-a.

Prema statistici, prijevare na kućnom pragu najčešće su tijekom zimskih mjeseci. No s dolaskom ljeta grad se prazni, pa umirovljenici ostaju često sami u zgradama. Tad haraju prevaranti koji se predstavljaju kao djelatnici gradske plinare koji moraju hitno nešto popraviti, hitne intervencije za klime ili ventilaciju. Uđu u stan pa naplate nepotrebne radove i do 200 eura, na ruke. Bez obavijesti, bez računa. Tome ne treba vjerovati, ne puštajte ih u zgrade i stanove te nazovite predstavnika stanara koji zna za sve moguće popravke. Tu su i lažni taksisti, koji nude prijevoz po vrućinama, ali nemaju pravi taksimetar, pa naplaćuju astronomske cijene. Po trgovima hodaju i prevaranti koji tvrde da sakupljaju potpise za neki humanitarni cilj, gledaju gdje držite novac i poslije vas okradu.

- Starije osobe vjeruju institucijama, prvi plaćaju račune, naučeni su na dobro i imaju povjerenja. Kad ih netko nazove hitnim tonom, saslušat će ga. To je naučena stara navika koja odaje vjeru da se nešto može popraviti na sljedeći način: ovakve priče putem medija ne dođu do naših starijih sugrađana. Na nama je da dijelimo informacije, razgovaramo sa susjedima, što smo vidjeli, što smo čuli, što smo saznali. Na nama, i na policiji, je da razgovaramo sa starijim sugrađanima - objašnjava.

Policija ima savjet i za obitelj oštećenih starijih sugrađana: nemojte se ljutiti nego ih smireno pitajte da vam opišu sve o pozivu. Te informacije zlata vrijede za policiju.

- Nemojmo ih napadati riječima 'Kako se to moglo dogoditi?'. Oni su u trenutku kaznenog djela bili sami, jedan na jedan, s lopovom. Bili su sami i bespomoćni - govori Tor.

Policija provodi edukaciju u srednjim školama kako bi učenici mogli razgovarati sa svojim bakama i djedovima.

- Važna je ta međuljudska suradnja i solidarnost - pojašnjava.

Zagrebačka policija bilježi vrlo dobru učinkovitost rješavanja ovakvih kaznenih djela.

- No to nije najvažnije. Taj novac je nestao nakon krađe, do njega se više ne može, ne postoji. Vrlo je važno prijaviti svaki ovakav događaj ili sumnju. Tako policija dobiva točnu informaciju kuda usmjeriti istragu, a s druge strane, prije samoga kaznenog djela spriječili ste da netko nastrada. Ako se ne prijavi, počinitelj onda postane osnažen, misli da mu nitko ništa ne može i nastavlja krasti od starijih. Niz ovakvih kaznenih djela riješili smo upravo zahvaljujući informacijama, što od žrtve što od drugih građana. Zajednički možemo sve ovo spriječiti - govori Tor.

Ako shvatite da je s druge strane prevarant, da je nešto čudno, policija kaže: kupujte vrijeme.

- Pitajte pitanja upustite se u razgovor, ali imajte na umu da je s druge strane prevarant. Počinitelji će vrlo često odustati kad vide da nešto znate i da niste odmah nasjeli na njihovu prevaru - govori Tor.

Prevaranti i lopovi na ovaj način nerijetko ukradu desetak tisuća eura, a zabilježen je i slučaj u kojem je lažni broker od osoba starih 74 i 75 godina ukrao čak 95.000 eura. Dosad najekstremniji slučaj u Hrvatskoj zbio se početkom 2026., kad je 70-godišnji umirovljenik s područja Bjelovara ostao bez pola milijuna eura jer je mjesecima nasjedao na lažne oglase o brzoj zaradi na dionicama i kriptovalutama. Nije ni slutio da cijelo vrijeme razgovara s prevarantima koji su glumili financijske brokere.

Upravo zato, kaže Tor, važno je da stariji razgovaraju s mlađim članovima obitelji o ovakvim ulaganjima i ponudama, kao i da mlađi provode vrijeme sa starijima i doznaju što se događa u njihovu životu.

- Podijelimo ove informacije. Ovo se ne događa nekom trećemu, ovo se događa nama, u našoj užoj i široj okolini. Ovo se događa našim susjedima, bakama i djedovima, prijateljima, roditeljima. Mnogi od njih nisu još svladali do kraja korištenje digitalnih tehnologija. Na mlađima je da ovo prošire i da prenesu informacije starijima kako bismo svi bili sigurni. Grad Zagreb je primjer sigurnosti zahvaljujući radu policijske uprave i suradnji s građanima. Budimo i dalje primjer - zaključuje Tor. 

PREVARANTI UMIROVLJENICIMA UZIMAJU UŠTEĐEVINU. EVO KAKO TO SPRIJEČITI

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SVAKA TREĆA ŽRTVA PRIJEVARE STARIJA JE OD 60 GODINA. 18 POSTO JE VIŠE PRIJEVARA NA KUĆNOM PRAGU 2025. NEGO 2024. GODINE

Prošle godine bilo je 60-ak ovakvih prijevara, a riješeno je više od pola

60 - godina i više ima svaka treća žrtva prevare. Stariji građani i jesu najčešća meta 18 - posto je više prijevara na kućnom pragu prošle godine nego 2024.