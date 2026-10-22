Bivši SDP-ovac Branko Kolarić i zastupnik Nezavisne platforme Sjever Ivica Baksa objašnjavaju zašto su ostali suzdržani pri opozivu premijera Plenkovića
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Baksa i Kolarić: 'Nismo žetončići. Ostajemo u oporbi'
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Povijest se ponavlja. Argumentacija bivšeg SDP-ova zastupnika Branka Kolarića, koji je ostao suzdržan na glasovanju za opoziv Andreja Plenkovića zbog ilegalno odloženog opasnog otpada u Lici, mnoge je podsjetila na bivšeg SDP-ovca Zdravka Ronka. Naime, Kolarićev argument za suzdržanost oko opoziva jest da ne želi da Siniša Hajdaš Dončić dođe u priliku preuzeti vlast, dok je Ronko podržavao Plenkovićevu vladu jer nije želio da tadašnji predsjednik SDP-a Davor Bernardić dobije priliku formirati vlast.
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