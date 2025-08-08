Baltimore: Neonacističkom vođi 20 godina zatvora za pokušaj sabotaže električne mreže

Osnivač neonacističke skupine osuđen je na 20 godina zatvora, uz doživotni nadzor nakon odsluženja zatvorske kazne, za pokušaj sabotaže električne mreže u Baltimoreu, priopćio je ured državnog tužitelja u Marylandu. Tridesetogodišnji Brandon Russell iz Orlanda na Floridi proglašen je krivim na suđenju početkom godine da je sudjelovao u uroti kojoj je cilj bilo oštećenje ili uništenje električne mreže, a okružni sudac James Bredar u Baltimoreu dosudio mu je maksimalnu kaznu za to kazneno djelo.

Njegova sudionica Sarah Beth Clendaniel, 37, iz Catonsvillea u Marylandu priznala je krivnju i u rujnu prošle godine osuđena je na 18 godina zatvora.

Tužitelji su rekli da je cilj udruživanja u kaznenom djelu kojim su željeli oštetiti nekoliko trafostanica u okolici Baltimore u kojoj žive pretežno crnci, bio promicati ideologiju bjelačkog suprematizma koja želi srušiti američko društvo.

"Smišljajući opasan plan koji je mogao naškoditi tisućama ljudi, Russell je dopustio da mržnja upravlja njime i njegovom suurotnicom", istaknula je državna odvjetnica Kelly Heyes u priopćenju.

Prema dokazima iznesenim na suđenju, Russel je između studenoga 2022. i uhićenja u veljači 2023. isplanirao simultani napad na pet trafostanica vatrenim oružjem u pokušaju da izazove nestanak struje u cijelom gradu.

Tužitelji su istaknuli da bi takav napad, da je proveden, uzrokovao više od 75 milijuna dolara štete.

Russellov odvjetnik Ian J. Goldstein najavio je da će uložiti žalbu na presudu.