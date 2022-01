Nakon prvog dana širokog testiranja u ordinacijama liječnika obiteljske medicine, Nataša Ban Toskić iz Koordinacije hrvatske obiteljske medicine rekla je za NovuTV kako je situacija u cijeloj državi vrlo šarolika i neujednačena. Izjavila je kako liječnici uglavnom nemaju prostorne uvjete za provođenje brzih antigenskih testova.

Ban Toskić je komentirala i izjave ministra Beroša koji u priopćenju poručio: "Prigovori koji dolaze od pojedinaca i dijela strukovnih udruga sigurno ne doprinose naporima svih u zdravstvenom sustavu da se na najbolji mogući način odgovori na zdravstvene potrebe građana Hrvatske".

- Takva reakcija ministra nije ništa novo. On se uvijek ljuti čim nešto nije kao što je on najavio. Uvijek prebacuje odgovornost na nekog drugog. Pa su tako pacijenti krivi, ljudi jer se nisu cijepili, jer se ne pridržavaju mjera, a mi obiteljski liječnici smo krivi jer ukazujemo na probleme koji će se stvoriti u našem poslu - rekla je.

U KoHOM-u misle da bi testiranje trebalo nastaviti kao do sada.

- Zašto HZJZ ne bi svoj puni kapacitet usmjerio na bolesne ljude, a privatna testiranje - PCR i brze antigenske testove koje sada provodi preusmjerio na privatne ustanove, na ove koji se plaćaju - rekla je Ban Toskić.

Marko Rađa, ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije rekao je u HTV-ovoj emisiji "Dobro jutro, Hrvatska" da su brzi testovi u nekim ordinacijama krenuli prije više od pola godine, a da su obimniji testovi krenuli jučer. Kaže da se u njegovom Domu zdravlja provodilo u trećini ordinacija, da je nastavljena distribuacija testova pa će testirati i druge ordinacije. Za one koji nemaju uvjete formirat će mini punktove za testiranje.



- Malo obimnije testiranje u ambulantama krenulo je jučer i to ondje gdje su testovi dostavljeni u petak. Unutar Doma zdravlja, oko 25 ambulanta, što je otprilike trećina njih, krenulo je jučer s testiranjem. Testirano je oko 70 ljudi. Nastavljena je distribucija testova u druge ambulante. Ne radi se o masovnom testiranju "s ulice" bez narudžbe, već je to izbor svakog liječnika, kada mu se pacijent javi sa simptomima, hoće li ga putem uputnice poslati na PCR testiranje ili će se dogovoriti s pacijentima kada će doći u ambulantu da mu se napravi brzo antigensko testiranje - izjavio je dr. Rađa.