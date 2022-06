Ban Toskić: Zakon o sigurnosti prometa na cestama za liječnike je neprihvatljiv, kazne ogromne

O novom Zakonu o sigurnosti prometa na cestama raspravljalo se u Otvorenom, a predsjednica Koordinacije hrvatske obiteljske medicine Nataša Ban Toskić kaže da su ga donijeli bez ikakvog sudjelovanja struke.

- Ovo je zakon koji je pred izglasavanje, on je u svom finišu. On je donesen bez ikakvog sudjelovanja struke, dakle nitko od medicinske struke nije sudjelovao u izradi Zakona. KOHOM prati ovaj zakon od kada se prošloga ljeta iznenada pojavio u e-savjetovanju, tada smo ga detaljno analizirali, diskutirali i s pravnicima i među svim kolegama i zaključili da je on za nas, za liječnike - neprihvatljiv - poručila je Ban Toskić istaknuvši da je neprihvatljiv za sve liječnike, a ne samo obiteljske liječnike. Kaže da su ih podržali Hrvatska liječnička komora i Hrvatsko društvo medicine rada te rekla što je sporrno.

- Zakon uvodi ogromnu novost u našu svakodnevnu praksu, a to je dužnost svakog liječnika koji je nekog pacijenta pregledao da momentalno, prema svojoj subjektivnoj procjeni, suspendira njegovu vozačku dozvolu. Kriterija nema, mi u ovom trenutku ne znamo što je to privremeno, a što bilo trajno, a o nekim dijagnozama uopće da ne govorimo - ustvrdila je dodavši da su potencijalne kazne za liječnike i pacijente - ogromne.

- Za vozače od 10 do 20 tisuća kuna ili 60 dana zatvora, a za liječnika koji tako ne postupi, a njegov pacijent nakon toga uzrokuje neku nesreću - prekršajna kazna do 10 tisuća kuna i odštetni zahtjevi osiguravajućih kuća za nadoknadu štete koju su isplatili uslijed te prometne nesreće - objasnila je. Kaže i da su liječnici dovedeni u ogromnu pravnu nesigurnost i sukob interesa sa pacijentom što se kosi s osnovnim postulatima liječničke struke.

Voditelj Službe za sigurnost cestovnog prometa MUP-a Josip Mataija ne slaže se tvrdnjom da u izradi izmjenama Zakona nije sudjelovao KOHOM niti Hrvatska liječnička komora.

- Dakle 2019., nakon donošenja prošlih izmjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama, naš ministar je imenovao jedno povjerenstvo u kojem je kao zamjenik člana bila i gospođa Ban Toskić i sam KOHOM je bio na određenim sastancima, tako da je ovaj prijedlog dosta na tragu toga što je tada dogovoreno - rekao je.

Ban Toskić mu je odgovorila kako to nije točno.

Mataija: Ne zanima nas niti ćemo znati dijagnozu

- Da, došla je pandemija, malo se zastalo s tim. Osnovni razlog zašto smo mi išli u izmjene i dopune zakona nisu bili liječnici već pojava jedne nove kategorije vozila, a to su električni romobili, električne naprave koje je trebalo ozakoniti i to je bio osnovni razlog - ustvrdio je Mataija.

- Liječnici i do sada su imali obvezu prijavljivati policiji ako je došlo do određene promjene zdravstvenog stanja i vozač je nakon toga obvezan obaviti izvanredni nadzorni pregled. Ovo je samo pojednostavljivanje i ubrzanje tog članka koji sada postoji. Sada vozač ne treba ići na izvanredni liječnički pregled, već će liječnik, hajdemo izbjeći riječ - prijavljivati, to samo ukucati u centralni zdravstveni sustav tu informaciju. Nas ne zanima niti ćemo znati o kojoj se dijagnozi radi, mi ćemo samo imati informaciju da je liječnik upozorio svog pacijenta, da je to upisao u medicinsku dokumentaciju, da on zbog određenih zdravstvenih problema ne bi trebao određeno vrijeme voziti - poručio je dodavši da je cilj prevenirati takve vozače da izazovu nesreće.

Kaže da se odredba neće primjenjivati dok ne bude pravilnika koji jasno definira koje su to dijagnoze.

- Pravilnik će donijeti Ministarstvo zdravstva u suradnji s medicinskom strukom. Imat ćemo pravila ponašanja i liječnici neće biti prepušteni sami sebi -kaže, a Ban Toskić odgovara da je pravilnik već trebao biti za zakon iz 2019. godine. Kaže i kako će se liječnici držati Zakona kojeg će izglasati Hrvatski sabor.

- Mi nećemo nikome oduzimati dozvole već ćemo momentalno poslati opasku kroz centralni medicinski sustav u MUP i policija će izreći kaznu pacijentu koji vozi s dijagnozom i izreći mu ogromnu kaznu i onda će on sve svoje frustracije istresti na liječnicima, ustvrdila je.

Mataija je rekao kako se Pravilnik ne može donijeti prije zakona jer mora imati uporište u zakonu.

Državni tajnik u Ministarstvu zdravstva, koje je zaduženo za donošenje pravilnika, Tomislav Dulibić objasnio je proceduru oko pravilnika.

- Zakon prvo mora biti izglasan u Hrvatskome saboru. Nakon toga, to su normativna pravila, da se pravilnici donose u roku 6 mjeseci od stupanja na snagu određenog zakona. Mi smo od Ministarstva unutarnjih poslova tražili odgodu tog roka pa da onda u roku od godine dana u suradnji sa strukom, liječnicima i udrugama, možemo pravilno i kvalitetno pripremiti taj pravilnik da poslije ne bi bilo problema. Ta norma se ne može primjenjivati bez ovog pravilnika i do njegovog donošenja nitko neće biti kažnjen. Ništa se neće dogoditi bez pravilnika, poručio je Dulibić.

Mach: Ljudi zbog straha neće ići liječniku

Predsjednica Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga Zrinka Mach rekla je da je u Hrvatskoj registrirano preko 320 tisuća osoba s dijabetesom.

- Moramo znati da 40% osoba koje imaju dijabetes ne znaju da ga imaju tako da ustvari govorimo o oko 500 tisuća osoba koje imaju neki oblik šećerne bolesti - objasnila je.

- Ljudi koji imaju šećernu bolest moraju se redovito javljati liječniku i mi se bojimo da će stupanjem na snagu ovoga zakona u petak ili za godinu dana, svejedno, neće htjeti odlaziti kod liječnika jer će se bojati da ako prijave promjene svog zdravstvenog stanja mogu ostati bez vozačke dozvole. Mi sada možemo pričati o tome je li taj strah objektivan ili subjektivan, ali definitivno ono čega se bojim je da će neodlazak liječniku dovesti do povećanog broja osoba sa šećernom bolešću, do povećanog broja komplikacija, a moramo znati da 20% proračuna Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje se troši na liječenje dijabetesa - rekla je.

Marko Ševrović s Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu kaže da mu je gotovo nevjerojatan način komunikacije i da misli da se stvari dižu tenzijski na puno više od onoga što bi trebalo biti.

- Mi kao Hrvatska objektivno imamo problem. Mi se stalno crvenimo na toj karti Europe, zajedno s Bugarskom i Rumunjskom i mene je osobno sram što je situacija sa sigurnosti u prometu u Hrvatskoj takva kakva jeste - po broju mrtvih, po broju teško ozlijeđenih. Imamo tri puta više mrtvih na 100 tisuća stanovnika od najboljih zemalja, a imamo moderne autoceste, relativno dobre automobile..., kaže Ševrović.

- Po meni se ovdje potpuno krivo interpretiraju stvari, govori se da će netko nekome oduzimati vozačke dozvole. Dakle, mi ovdje govorimo o pojedincima koji su neodgovorni, odgovorni pojedinac ako mu liječnik kaže - dobio si lijek zbog kojeg ne smiješ voziti - on neće voziti. Tu pričamo o kršenju liječničke tajne. A gdje je kršenje prava na život osobe koja strada u nesreći koju je uzrokovala osoba koja nije smjela upravljati vozilom - pitao je.

Zrinka Mach kaže kako će poduzeti sve pravne korake koji su mogući, pa čak i ako bude trebalo podići će ustavnu tužbu.

- Ono što bih željela naglasiti je da bi nam se moglo dogoditi da zbog izbjegavanja liječničkih pregleda procvjeta crno tržište, oni bolje platežne moći će otići u susjedne države gdje će obaviti pregled i dobiti lijekove, ističe Mach.

Dulibić poziva da se ne plaši ljude jer se nikome ništa neće dogoditi od ponedjeljka te da imaju godinu dana da donesu pravilnik.

