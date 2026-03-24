Šestorka pod istragom zbog brutalne tučnjave i ilegalnog oružja. Mladić teško ozlijeđen, a ručno izrađeni pištolj pronađen kod jednog osumnjičenika
Banda sa sjevera Hrvatske prebila dvojicu, uhitili su ih. Pronašli oružje, eksploziv...
Koprivnička policija dovršila je istragu nad šestoricom osumnjičenika (40, 32, 32, 28, 17 i 17) zbog više kaznenih djela. Sumnja se da su nanijeli teške tjelesne ozljede, sudjelovali u tučnjavi te nedozvoljeno posjedovali, izrađivali i nabavljali oružje i eksplozivne tvari.
- Sumnja se da je u subotu, 21. ožujka u večernjim satima u mjestu Reka, u objektu društvene namjene i izvan njega, došlo do fizičkog sukoba između više osoba kojom prilikom su dvojica 17-godišnjaka počinila kazneno djelo „Sudjelovanje u tučnjavi“ na štetu oštećenog 17-godišnjaka sa đurđevačkog područja, dok su osumnjičeni 32 i 40-godišnjak nad istim počinili kazneno djelo „Teška tjelesna ozljeda“. Oštećeni maloljetnik je u sukobu zadobio teške tjelesne ozljede - navodi policija.
Policija sumnja da su trojica osumnjičenika (28, 32 i 40) teško ozlijedila 31-godišnjaka s područja Međimurske županije. Kod jednog od osumnjičenih 32-godišnjaka policija je oduzela i ručno izrađeni pištolj, tzv 'penkalo', marke „ČZ“ i više komada raznog streljiva.
- Zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela „Teška tjelesna ozljeda“, „Sudjelovanje u tučnjavi“ i „Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari“ protiv osumnjičenih će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu te će u zakonskom roku biti predani pritvorskom nadzorniku - zaključila je policija.
