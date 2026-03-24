Banda sa sjevera Hrvatske prebila dvojicu, uhitili su ih. Pronašli oružje, eksploziv...

Koprivnička policija dovršila je istragu nad šestoricom osumnjičenika (40, 32, 32, 28, 17 i 17) zbog više kaznenih djela. Sumnja se da su nanijeli teške tjelesne ozljede, sudjelovali u tučnjavi te nedozvoljeno posjedovali, izrađivali i nabavljali oružje i eksplozivne tvari.

- Sumnja se da je u subotu, 21. ožujka u večernjim satima u mjestu Reka, u objektu društvene namjene i izvan njega, došlo do fizičkog sukoba između više osoba kojom prilikom su dvojica 17-godišnjaka počinila kazneno djelo „Sudjelovanje u tučnjavi“ na štetu oštećenog 17-godišnjaka sa đurđevačkog područja, dok su osumnjičeni 32 i 40-godišnjak nad istim počinili kazneno djelo „Teška tjelesna ozljeda“. Oštećeni maloljetnik je u sukobu zadobio teške tjelesne ozljede - navodi policija.

Policija sumnja da su trojica osumnjičenika (28, 32 i 40) teško ozlijedila 31-godišnjaka s područja Međimurske županije. Kod jednog od osumnjičenih 32-godišnjaka policija je oduzela i ručno izrađeni pištolj, tzv 'penkalo', marke „ČZ“ i više komada raznog streljiva.

- Zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela „Teška tjelesna ozljeda“, „Sudjelovanje u tučnjavi“ i „Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari“ protiv osumnjičenih će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu te će u zakonskom roku biti predani pritvorskom nadzorniku - zaključila je policija.