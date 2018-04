Bandić: Da sam ja bio premijer, Agrokor se nikad ne bi dogodio

Gospodarenje otpadom jedan je od najvećih zagrebačkih problema i to godinama. Ni nakon maratonske sjednice Gradske skupštine, plana nema, jer onaj koji je predložio gradonačelnik odbijen je. Gnjev dijela građana i struke navukao je i zbog obnove Trga žrtava fašizma. Sklopio je dogovor s izvanrednim povjerenikom za Agrokor Fabrisom Peruškom što je spasilo Tisak, ali naljutilo dobavljače.

Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić bio je gost emisije TNT na televiziji N1 u kojoj je komentirao neke od tih problema.

Kada će Zagreb imati Plan gospodarenja otpadom?

Otpad je nešto što traje kao problem 60 godina od prvih tački otpada na Jakuševcu, kojeg smo sanirali - jedini gdje se proizvodi tri megavata energije. Iza toga pročišćivač u Zagreb je jedini takav. Treći je centar za gospodarenje otpadom kojeg smo mogli donijeti tek nakon donošenja Zakona o gospodarenju otpadom.

Ako na šest sjednica Skupštine to riješim, bit ću zadovoljan. Bez konsenzusa struke i građana neću ići.

Zašto ste već onda sada to gurali?

Nisam ništa gurao. Odustao sam ja na kraju. Proći će to, polako. Što je šest sjednica na 60 godina problema.

Ali rokovi cure?

Nema rokova. Rokovi, ako se i probiju, netko će to platiti.

Tko će to platiti?

Građani, kao i sve. Svi plaćaju. Prostorno-planska dokumentacija zacrtala je Kostanjek i kompostanu. Ne ide, tražit ćemo alternativno, ako ne nađemo u Zagrebu. onda van Zagreba i točka. Iz sedam klubova nitko nije predložio nijedan amandman, alternativnu lokaciju.

Nemaju oni hrabrosti predložiti ništa. Nastojat ću prvo umirit građane, naći ćemo rješenje koje odgovara. U gradu ili u prstenu. Hoće li to na prvoj sjednici ili trećoj... Volio bih da bude na prvoj, ali bit će vjerojatno na trećoj.

Pozvali ste sve u radnu skupinu. Zašto niste to učinili prije?

Praksa je prije bila da koalicijski partneri rade s gradonačelnikom. Nitko nije donio amandman. Možda nakon ovoga imaju nešto pa dodaju. Ja ne pretendiram da sam najpametniji. Siguran sam da ćemo, ako ne na prvoj, u naredne dvije, tri sjednice to donijeti.

Spominjali ste alternative?

Već radimo nešto na tome. Ja svoj optimizam temeljim na 18 godina povjerenja građana. Nisam ja baš tako bedast. Naći ćemo rješenje, za mjesec dana bit ćemo blizu.

Građani su reagirali u Brezovici i Podsusedu. Je li se odustalo od te dvije lokacije?

Brinem ja o građanima Brezovice i Kostanjeka, više nego oni što prosvjeduju. Klizište Kostanjek se mora sanirati. Hoće li biti samo dovoz krutog materijala ili drobilica, to ćemo sada vidjeti. A za Brezovicu ćemo naći alternativno rješenje. Probate, idete, ne ide. Život je to, život je kompromis. Ja da živim tamo i ja bih bio protiv, razumijem te ljude.

Smatrate li neuspjehom što se Zagreb po pitanju razvrstavanja otpada nalazi na dnu Europe?

To je još jedna floskula. Govori se o tih jedan posto, nađite gdje to piše. 33 posto otpada odvajamo u Zagrebu. Jamčim to svojom glavom.

Građani su prosvjedovali i zbog radova na Trgu žrtava fašizma.

Pozvat ću vas na otvaranje za tri mjeseca pa ćete vidjeti kako to izgleda.

"Ja sam nesavršen, ali još uvijek najbolji"

Cijene ZET-ovih karata - najavili ste poskupljenje pa je stiglo objašnjenje da se ne ukida popularna karta od četiri kune. S obzirom na milijunske gubitke ZET-a, jeste li pogriješili?

Ja znam pogriješiti, ali ovaj put nisam. Za razliku od drugih ja sam nesavršen, ali još uvijek najbolji. Ne ukida se karta od četiri kune, uvode se nove, dodatne.

Reakcije je izazvao vaš dogovor s izvanrednim povjerenikom u Agrokoru oko spašavanja Tiska. Dio dobavljača Agrokora smatra da je Zagreb kao vjerovnik u puno boljoj situaciji od drugih, da je dobio 80 posto duga.

Prvo, nije točno. Imam podatke, ali neću o njima govoriti. Dobili smo točno kao i drugi. To je čista laž. Ponosan sam na spas 3.500 ljudi u Tisku jer da to nismo napravili Tisak bi otišao pod led.

Agrokor je 27 godina propusta svih Vlada koje se su oplemenile Todorića. On nije izrastao na ledini. Gradonačelnik nije bio premijer, da jesam, možda bi bilo drugačije. Ti koji su stvorili Todorića i probleme, sada ih nema nigdje. Neka izađu iz mišjih rupa i pokažu zašto su to napravili. Da sam ja bio premijer ne bi se dogodio Agrokor. Nisam lažno skroman, govorim istinu. Da su institucije radile to što treba, ne bi Todorić to napravio. Ali mi moramo živjeti, grad mora živjeti.

Razgovarali ste o tome i s premijerom Plenkovićem?

Normalno da gradonačelnik i premijer razgovaraju. Sjeli smo, dogovorili i napravili posao.

Kako ste zadovoljni s premijerom?

Za razliku od bivše Vlade, gdje nisam imao nikakvu komunikaciju, gdje su mi uzeli i Holding i Skupštinu, imamo punu bolju komunikaciju. Bolje nemamo u ovom trenutku i premijer ima punu podršku. Probleme rješavamo. U narednih mjesec dana obznanit ćemo zajedničke projekte Grada i države za naredne tri godine.