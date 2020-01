Bandić digne račune za 65 kn, pa ih velikodušno reže za 17 kn

Dok je još prije samo koji tjedan napadao novinare da ne razdvajaju otpad, te krivio građane što je Zagreb zatrpan otpadom, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić je danas promijenio ploču.

Suočen s kritikama o drastičnom poskupljenju odvoza otpada u Zagrebu i prekrcanim kontejnerima, najavio je češće odvoze i ipak niže cijene.

- Ide se ponovno u javno savjetovanje, a odluka će se početi primjenjivati od 1. veljače o fiksnom i varijabilnom dijelu, ali ćemo do 1. travnja preustrojem, pa i kadrovskim, organizacijskim i inim u Čistoći omogućiti da se najmanje 25 posto smanje troškovi odvoza smeća u Zagrebu i to je moja preokupacija u naredna dva mjeseca. Od sutra svaki tjedan odvoz plastike i papira, a do 1. travnja smanjenje fiksnog dijela najmanje za jedan frtalj - najavio je Bandić u izjavio koju je prenio N1.

Odvoz otpada će i dalje plaćati skuplje

Dakle, prva novost koja je jasna je da će se plastika i papir odvoziti svaki tjedan umjesto dva puta mjesečno.

No, najava pojeftinjenja je nešto manje jasna. I zato smo, prema ranijeme prijedlogu Zagrebačkog holdina, izračunali kolike to uštede Zagrepčanima najavljuje Bandić. Naravno, odvoz otpada će i dalje plaćati skuplje.

Naša računica pokazuje da će cijena za stan od 58 kvadrata s tri osobe i minimalnim zaduženjem od 40 litara, prvo porasti za 65 kuna, a onda će pasti za 17 kuna.

Slično je i s ostalim stanovima, primjerice, za stan od 40 kvadrata u kojoj su dvije osobe, otpad Čistoća odvozi dva puta tjedno i duže 40 litara spremnika. Cijene će prvo porasti od veljače za 67 kuna, sa 40 na 107 kuna, a zatim će od travnja, ako Bandić održi obećanje, pasti za 17 kuna. Dakle još uvijek će plaćati 50 kuna mjesečno više.

Za sve one stanove koji primjerice duže 80 litara mjesečno u podjeli unutar zgrade ili imaju češće odvoze od dva puta, cijene znatno više rastu, a pojeftinjenje je opet tek 17 kuna.

Primjerice, već spomenuti prosječni stan od 58 kvadrata i tri osobe u slučaju da duži 80 litara u podjeli zajedničkog spremnika, prvo će osjetiti poskupljenje od 137 kuna, a zatim pojeftinjenje od 17 kuna, odnosno plaćat će čak 120 kuna više.

Ali ta opcija se može izbjeći većim razdvajanjem otpada jer se cijena plaća samo za odloženi komunalni otpad. Zato je bolje za primjer uzeti duženje od 40 litara koje će minimalno morati plaćati svi.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ali svi primjeri pokazuju da gradonačelnik prvo značajno diže cijene, a onda ih tek blago smanjuje suočen s kritikama. Novi sustav, inače, uključuje fiksni dio koji plaćaju svi od veljače bez obzira na veličinu stana i broj osoba u njemu.

On iznosi 68,57 kuna živjeli u 30 ili 200 kvadrata. Njega Bandić obećava sniziti za 25 posto, što je 17 kuna manje, pa bi od travnja trebao iznositi 51,4 kune.

Ali nema snižavanja za drugi, varijabilni dio cijene. On se računa kao umnožak cijene od 12 lipa po litri spremnika koja se množi s brojem mjesečnih odvoza.

Zbroj ta dva dijela čini konačnu cijenu.