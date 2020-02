Bandić je potresen, uvjeren je u urotu: Soros je platio prosvjed

Milan Bandić jako je potresen i nije mu svejedno. Sve doživljava kao orkestrirani napad i siguran je da će sve preživjeti.

Užasno je razočaran u HDZ, jer su ga ostavili na cjedilu. Kao psa. To je maćehinski odnos prema Milanu. Najviše ga je ipak pogodio istup Ivana Anušića kada ga je direktno optužio za poraz Kolinde Grabar Kitarović na predsjedničkim izborima. To ga je ubilo. Još se nije oporavio - govori najbliži Bandićev suradnik o stanju zagrebačkog gradonačelnika.

Nastavlja kako su uz njega njegovi najbliži suradnici, ali da je zapravo sam.

- Uvijek je bio solo igrač- ustvrdio je. Drugi sugovornik iz gradonačelnikova okruženja kaže kako Bandić vjeruje da ga neće privoditi sve dok traje predsjedanje Europskim vijećem i dodaje kako se s pritiscima u posljednje vrijeme 'dosta dobro nosi'.

- Ovaj prosvjed je isfinancirao Soros, on financira i Daria Juričana, nije to teško provjeriti - navodi sugovornik uvjeravajući nas da je riječ o uroti protiv Bandića. Na upit je li točno da Bandić restaurira unutrašnjost kuće u Hercegovini, nije nam odgovorio. O Bandiću ovih dana kola dosta priča, a osim te o obnovi kuće u starom zavičaju, priča se da će Stranku rada i solidarnosti preuzeti jedan čelnik gradskih grobalja. Tu priču potvrdila su nam dva izvora, ali valja ipak pričekati.

- Bandić je više puta otpisivan, ali je ipak lazarovski uskrsnuo - podsjećaju. Pavle Kalinić, kojega smo nazvali s istim pitanjima, odgovorio je šeretski: 'Dok se čuje zadnja puška na Ljubinu grobu, neka računa na nas kao da smo u punom sastavu'. Potom je dodao. 'Budu li nas hapsili, želim robijati u Mitrovici jer je to naš crveni univerzitet...'

Ovaj tjedan politički je ključan za Milana Bandića. U HDZ-u tek trebaju odlučiti hoće li podržati Bandića na glasanju o Generalnom urbanističkom planu. U stranci su po tom pitanju podijeljena mišljenja. Što će biti s GUP-om još se ništa ne zna.

- Očekuju nas sastanci ovaj tjedan - poručuju.

U HDZ-u svjesni su da zbog Milana Bandića trpe veliku štetu, ali i da ih se doživljavao kao Bandićev privjesak. Mnogi smatraju da je vrijeme Milana Bandića prošlo pa se rade i planovi za dan nakon njegove vladavine. Politička odluka hoće li se podržati Bandićev GUP trebala bi biti donesena u utorak ili srijedu, prije same sjednice zagrebačke Skupštine koja je zakazana za četvrtak. Odluku, kažu upućeni, treba se promatrati i kroz prizmu unutarstranačkih izbora. Inicijativa je da zagrebački HDZ odbije Generalni urbanistički plan, a u slučaju takvog scenarija pitanje je kako će se to odraziti na vlast na nacionalnoj razini.

Naime Vlada Andreja Plenkovića u Saboru ovisi i o zastupnicima u Klubu Milana Bandića, a premijer na parlamentarne izbore kako sada stvari stoje ne želi ići prije jeseni.

- To je sada omča oko vrata HDZ-u - kaže sugovornik. Dio HDZ-ovaca podsjeća da čak i u slučaju da se odbije Bandićev GUP i razvrgne koalicija u Zagrebu kako se Milana Bandića ne može srušiti i to zahvaljujući Lex šerifu pa će on lagodno moći vladati do svibnja 2021. godine ili barem do Nove godine. Ranije se od HDZ-ovaca moglo čuti kako treba razvrgnuti brak s Bandićem ili će HDZ potonuti s njim. Tek treba vidjeti kakvo hoće li takvo mišljenje prevladati ili će se naći neko kompromisno rješenje kako se vlast na gradskoj ili nacionalnoj razini ne bi ugrozila. A osim problema s partnerima, Bandiću kritike stižu i od dijela suradnika. Više njih i iz Poglavarstva često se znaju pojadati da je njihov šef izgubio kontrolu i nad sobom. Nisu im jasne njegove izjave, napadi, a na sastancima je izrazito neugodan. Okružio se onima koji će klimati i slušati, što se vidi po stanju u gradu, a nikakvu kritiku ne prihvaća.

Sugovornik iz vrha Bandićeve stranke za nedavno je progovorio o pogrešnom vođenju cijele priče i to od njezinog samog početka.

- Počelo je s dobrim programom, ali on se nije dobro razvio i to je dovelo do pada značaja stranke. Trebalo bi definitivno promijeniti način vođenja Grada Zagreba. Što se tiče Bandića, on je najviše izložen, ali nije samo on kriv za ovo stanje. Krivi su i oni koji su, uz njega, svojom inertnošću doveli do ovakvog nereda. Oslanjali su se previše na njegovu slavu i nisu poduzimali što treba. Jedan čovjek ne može sve napraviti i mora imati ekipu koja će učiniti ono što treba, a ne samo ono što im se naredi - kazao je razočarani sugovornik. Ima i onih koji smatraju da je sve u vezi s njegovim padom prenapuhano i da još nema nikoga na vidiku tko bi ga mogao zamijeniti.

- Imate orkestrirane napade prije izbora sa svih strana, to je već viđeno. Niz optužbi je jedno, ali one se tek trebaju dokazati pred sudom. Građani itekako vide i rotor, žičaru i niz drugih projekata koje treba realizirati u suradnji s Vladom. I to će prepoznati na lokalnim izborima - uvjeren je drugi sugovornik iz njegove stranke. Kao jednu od velikih Bandićevih prednosti navodi to što ni nema dostojnog političkog protivnika koji bi ga mogao zamijeniti na mjestu gradonačelnika glavnog grada.

