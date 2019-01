Bandić: Kada krenu radovi na žičari, vidjet ćete me u bageru

Bez zagrebačkog gradonačelnika ni radovi na žičari na Sljemenu neće proći. Milan Bandić raditi će u bageru. Naime, uoči potpisivanja ugovora o darovanju državnog zemljišta za izgradnju žičare na Sljemenu pohvalio se da uči za vozača bagera.

- Polažem tečaj za radni stroj i kada počnu radovi na žičari ja ću prvu rupu kopati. Mislim da je u redu da najveći projekt u Hrvatskoj i Gradu Zagrebu započenim ja. A ako ostanem bez posla, dobro je da ću moći u raditi na bageru - poručio je Bandić.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1202995 / Ministar drzavne imovine Goran Maric i gradonacelnik Milan Bandic potpisali su ugovor o darovanju zemljista za izgradnju zicare Sljeme.]

Iako je 2017. godine obećao da će žičara biti otvorena na Silvestrovo 2018. godine, to se nije dogodilo. Poručio je Bandić kako su radovi počeli još prije dvije i pol godine pa je za njihov završetak dao novo obećanje.



- Mi imamo odličan odnos sa svim ministarstvima i premijerom Plenkovićem i hvala Bogu da je tako jer Zagreb je pola države i ta dobra suradnja je urodila. Ovaj ugovor je preduvjet za izgradnju žičare koja će biti gotova za 14 do 16 mjeseci - obećao je Bandić dodavši kako je izlicitirana oprema u vrijednosti 111 milijuna kuna.



Medijske napise da je posao izgradnje već dobila tvrtka GIP Pionir za 300 milijuna kuna je opovrgnuo.



- Pročitao sam u novinama da je posao dobila tvrtka koja je izgradila zgradu gdje živim, ali ja ne znam još tko je dobio. Imamo dvije ponude, jedna je od 298 milijuna kuna, a druga od 443 milijuna kuna pa ćemo vidjeti ovih dana tko će od ta dva konzorcija dobiti posao - poručio je.



Ministar Marić istaknuo je kako je ovo najvrijedni projekt u Gradu Zagrebu od 1990. do danas.



- Vrijednosno je najvrijedniji, ali mislim da je važan i zbog doživljavaja koji zagrepčani imaju prema Sljemenu i žičari jer oni Sljeme doživljavaju kao svoja pluća, gotovo kao svoj prošireni dnevni boravak - rekao je pohvalivši se kako je njegovo ministarstvo do sada potpisalo ugovore s jedinicama lokalne uprave vrijedne milijardu kuna.

O konferenciji za novinare koju je na Silvestrovo organizirala zagrebačka oporba kako bi se narugala Bandićevom neispunjenju obećanja, gradonačelnik je rekao da su je vodili ljudi koji nisu napravili ni kućicu za njegovog Rudija.

- Da su napravili pasju kućicu onda ne bi radili cirkus, ali to je sastavni dio demokracije. Oni to rade, a ne razumiju što čine. ok je takve opozicije u gradu, ja bih mogao živjeti kao Metuzalem i još 200 godina bio imao mandata - rekao je Bandić.

Na pitanje novinara hoće li Vladi postaviti još koji uvjet na nacionalnoj razini, kao što je zahtijevao da se osiguraju bespatni udžbenici svima, Bandić je istaknuo kako partneri ne uvjetuju nego surađuju.

- Hvala Vladi na besplatnim udžbenicima, a idući put ćemo im ponuditi ono što Zagreb provodi već dvije godine, a to je projekt roditelji-odgajatelji. Projekti koji žive u Zagrebu, želim da se primjene u cijeloj Hrvatskoj. Nema uvjeta, čim vi nešto uvjete to nije dobro, probajte vi doma supruzi nešto uvjetovati i potjerat će vas. Nema uvjeta, samo fina riječ, polako, easy i sve štima - poručio je.

Ministar Marić nije želio govoriti o rafineriji Sisak i svojim riječima koje je izgovorio prije izbora kada je poručio da će napustiti politiku ako se rafinerija zatvori.

- Sve sam rekao jučer na tu temu - poručio je.

Tema: Hrvatska