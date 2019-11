Ništa od naplate: Tri Bandićeva tajna stana iskliznula državi...

Ako Milan Bandić kojim slučajem bude osuđen u nekoj od parnica u kojima mu sude, država se neće moći naplatiti prodajom tri stana za koje smatra da su vlasništvo zagrebačkoga gradonačelnika.

Sva tri su kupili Mate i Silvana Brzica iz Imotskog gotovinom za koju nisu mogli utvrditi podrijetlo. Radi se o čak 3,4 milijuna kuna kojima su platili stanove.

Sva tri su sagradile tvrtke koje s kojima je Zagreb prethodno imao zamjene zemljišta, pa zgrade u kojima su ti stanovi ne bi ni bile sagrađene da nije bilo odluka zagrebačke uprave na čelu s Milanom Bandićem.

Blokade su skinute

I za sva tri je Uskok utvrdio da ga Brzice nisu koristile nego su služili gradonačelniku Milanu Bandiću. Sad su s tih stanova skinute blokade otuđenja, jedan stan je Mate Brzica već prodao, a planira i druga dva.

Blokade su skinute jer su mogle trajati maksimalno dvije godine uz određena produljenja, ali svi rokovi su probijeni, a gradonačelniku su procesi tek na početku. Također ga je sud i oslobodio optužbi da je utajio porez u izbornoj kampanji, pa više nema razloga za blokadu imovine. Kako je sve počelo?

Nakon što je Milan Bandić uhićen prije pet godina, Uskok je na osnovi dokaza pokrenuo blokadu njegove imovine. Uz poznati stan u Bužanovoj, Uskok je utvrdio da on neprijeporno koristi i susjedni stan, koji glasi na njegova brata Dragu te da je stariji brat samo pokriće vlasništva. To je javnost već dugo nagađala, a Uskok je to potvrdio. Ali pravo iznenađenje bila je blokada još tri stana u Zagrebu: na Krugama, u Gračanima i na Jarunu.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Prema dokumentima Uskoka i odlukama Vrhovnog suda, vidi se komplicirana mreža kako su ti stanovi kupljeni te zašto je i sud smatrao da su vlasništvo Milana Bandića iako on cijelo vrijeme tvrdi da s njima nema veze.

Mate Brzica je navodno gradonačelnikov prijatelj još od djetinjstva, a danas radi u općini Grude u Hercegovini. Silvana je bila bankovna službenica i, iako nose isto prezime, nisu prijavljeni na istoj adresi. Od 2009. do 2011. kupili su sva tri stana gotovinom.

Mate je kupio stan na Krugama površine 95 kvadrata od tvrtke Geoprojekt za 1,35 milijuna kuna. Od iste tvrtke kupio je i stan u Horvaćanskoj od 78 kvadrata za 918.000 kuna, a zatim je za garažu potrošio još 131.000 kuna.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Silvana je kupila penthouse površine 94 četvorna metra na Gračanskoj cesti za 1,1 milijun kuna od tvrtke Paron. Za oboje je Uskok utvrdio da nemaju dokazano podrijetlo tih milijuna koje su isplatili u gotovini. Računi s kojih su novac isplatili ugašeni su nakon transakcija.

Vrhovni sud je u svojim obrazloženjima dao zanimljive detalje. Primjerice, kad su odbili skinuti blokadu, navode da je 2011. godine imao prihode samo tri mjeseca, i to tek 14.000 kuna. Silvana je službenica u banci s plaćom od 5000 kuna.

Niti Silvana niti Mate nikad se nisu upisali na te stanove iako su ih kupili, a u obrazloženju se navodi da ih nikad nisu ni koristili. Ali ih zato jest koristio Milan Bandić.

- Iz podataka u spisu jasno proizlazi da je Milan Bandić, koristeći svog osobnog vozača i osobe od njegova iznimna povjerenja, nalagao da se za njega prevoze darovi i dokumentacija i da ih se odloži u stanove koje su kupili Mate i Silvana Brzica. Svi prikupljeni rezultati posebnih dokaznih radnji upućuju na Milana Bandića kao osobu koja koristi i raspolaže tim nekretninama - jedno je od obrazloženja Vrhovnog suda iz 2015. godine.

S tvrtkama Geoprojekt i Zagreb gradnja kroz godine je Bandić imao zamjene zemljišta vrijedne stotine milijuna kuna. Tvrtka Paron također je vlasnički povezana s GIP Pionirom i Munisom, koji su imali razmjene zemljišta, a čak mu je i stožer bio u njihovim prostorima. I kad smo mi radili priču o stanovima, susjedi u Horvaćanskoj rekli su da su ondje viđali Bandića. Ali zabrane raspolaganja tom imovinom su maknute.

Prema zemljišnim knjigama, vidi se da je Brzica već prodao stan na Krugama. Za net.hr rekao je kako će prodati i druga dva. Odbio nam je dati bilo kakve detalje kad smo ga nazvali.

- Nemamo o čemu razgovarati. Radi se o mojoj privatnoj imovini. Jesam ja možda neki optuženik? - rekao je Brzica.

Na opasku kako Uskok tvrdi da su Bandićevi stanovi kratko je poručio: “Mogu oni tvrditi što hoće”.