Bandić: Objavit ću imena onih koji su me tražili protekcije!

Odmah na početku konferencije novinare je zanimalo hoće li se Milan Bandić kandidirati za predsjednika, tj. hoće li na izborima biti jedan ili dva Milana Bandića s obzirom da je u srijedu svoju kandidaturu najavio i redatelj Milan Bandić, ranije poznat kao Dario Juričan.

- Nisam čuo za to i ne želim pričati o tome jer je to gubljenje vremena, rekao je kratko Bandić.

Novinari su gradonačelnika pitali i da dva nova gradska ureda te optužbe oporbe da pogoduje koalicijskim partnerima, prenosi Dnevnik. hr.

- Neću polagati račune oporbi, kako ću osobno posložiti stvari u uredima, da bolje funkcioniramo i budemo veći i bolji servis građanima te logistika poduzetnicima. To su moje ovlasti. Ne zapošljavamo nove ljude, dijelimo logičke cjeline da bi bili još efikasniji, djelotvorniji i transparentniji.

Zagrebački gradonačelnik je komentirao i izmjene GUP-a.

- Bandićeve su možda bile fontane i cvjetni prolaz, ali GUP nije Bandićev. GUP ima određenu proceduru po kojoj vozimo, nudimo partnerski i normalan odnos. Nemam razloga biti nervozan, ništa posljednjih 19 i pol godina nisam napravio da nije bilo otpora, ali nisam odustao. Hrvatska nema takvih ljudi, da imamo, od zemlje bismo za 10 godina napravili Njemačku. Osobno sam nesretan zbog toga, ali što se tiče GUP-a mirno spavam.

'Licemjeri neće mirno spavati, a ja hoću'

- Poštujemo proceduru i zakon. Ustavna tužba ide svojim tijekom jer smo mi kažnjeni, jedini grad na kontinentalnoj Hrvatskoj koji mora tražiti tu suglasnost, kršimo Europsku povelju o lokalnoj samoupravi, kršimo masu stvari, a to je sve nastalo u onoj famoznoj Vladi, gospodina čiji su tadašnji službenici pisali protuzakonito rješenje o mom porezu na kampanju od 18,5 milijuna kuna. To je sve nastalo u to vrijeme. Morate to znati. A o tome ću nešto više reći koncem devetog mjeseca kad sam rekao da ništa više neće biti kao što je bilo... Sad sam vam otkrio dio onog što će biti.

- Jer Bandić nakon 20 godina, izvršavajući drugu izvršnu funkciju ove zemlje treba progovoriti o licemjerstvu, o duplom moralu svih onih koji su visili pred vratima gradonačelnika i tražili kojekakve protekcije. Nešto ću o tome reći. Neće mirno spavati nakon toga, budite sigurni. A ja ću mirno spavati. Treba reći Hrvatskoj u lice. I o nekim ljudima poimence što ih ide pa što koštalo da koštalo. Moraju se jednom baciti karte na stol...

- Stigmatizirati Bandića da vodi spregu familijarnosti, rodijaštva, da zapošljava po ovom i onom ključu, a dotle od mene traže to isto, a ja to ne radim. Da bi zamaglili po onoj Njegoševoj 'ne pada snijeg da prekrije brijeg nego da prekrije trag', e bogami ćemo morati nešto reći na tu temu. Sad sam vas malo iznenadio, rekao je Bandić.

- Znate vi koliko ja debelu knjigu ovdje imam. I to dobro zakopanu, zaključio je.