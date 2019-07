'Bandić obmanjuje, nije samo drvo gorjelo nego sav otpad...'

Nakon sinoćnjeg požara na Jakuševcu, reagirao je i gradski zastupnik SDP-a Renato Petek. Tvrdi kako su ljudi postali žrtve nerada i propusta Milana Bandića i Zagrebačkog holdinga, dokazano je i u ovom slučaju s požarom. Profit s frakcijama otpada ostvaruju samo njegovi kumovi i prijatelji, a građanima osim skorašnjeg poskupljenja prijetilo i zagađenje zraka.

Njegov status prenosimo u cijelosti:

- Zagreb se morao suočiti s potencijalno opasnim požarom kako bi na vidjelo izašle informacije i pitanja na koje se inače ne obraća toliko pažnje dok sustav kako tako funkcionira:

1. Gorio je miješani glomazni otpad na platou ZGOS-a

Jučer i danas slušamo laži i obmane g. Bandića i g. Kalinića te ostalih članova stranke BM365 iz Jakuševca i Novog Zagreba kako je gorjela „drvena građa i ostaci namještaja“ na „reciklažnom dvorištu“. Požar je bio na platou ZGOS-a koji koristi zagrebačka Čistoća za sortiranje glomaznog otpada, ne u reciklažnom dvorištu. Na fotografijama i snimkama jasno se vidi da su osim namještaja gorjeli i madraci, tepisi, tapisoni i sve ostalo što građani odlažu u glomazni otpad. Osim toga, gradske su vlasti morale jučer sustavno i odgovorno komunicirati s ugroženim građanima zbog dima i smrada, te redovno izvještavati javnost o rezultatima testiranja kvalitete zraka po svim relevantnim, a ne samo nekim parametrima testiranja za koje su oni uzeli uzorke.

2. Pretrpani plato bez adekvatne protupožarne zaštite

Navedeni plato nije primjeren za toliku količinu glomaznog otpada koliko ga je do jučer bilo tamo. Tko je prisilio ZGOS da primi neprimjerenu količinu otpada? Također, vatrogascima su vodu dovozili u kamionima. Što se dogodilo tijekom požara sa sustavom hidrantske mreže zaštite od požara što građani u okviru ugovora (60 mil. kn. godišnje!) za održavanje Jakuševca plaćaju tvrtkama g. Penave (Tigra), g. Pripuza (Eko-flor) i g. Hrženjaka (HIS) i g. Greguraša (CIAK)? Naime, prema zakonskim se propisima, kao i ugovoru, taj sustav mora održavati i provjeravati jednom godišnje. Ugovorom su regulirani i radovi na istom. Jesu li oni realizirani? Također, gdje je jučer na početku požara bio djelatnih navedenih tvrtki upravitelja kako bi vatrogasce uputio u sustav zaštite od požara? Navedena pitanja proizlaze iz činjenice da se voda za gašenje do požarišta dovozila kamionima Vodoopskrbe. Već sam davno tvrdio da taj posao trebaju i mogu raditi gradske tvrtke, Čistoće, Vodoopskrbe i odvodnje, Centar za gospodarenje otpadom, ZGOS itd.

3. Otkud toliki glomazni otpad uz odlagalište Jakuševec, zašto isti nije bio zbrinut?

Prošle su godine građani zbog nemara Holdinga i zbog nereguliranih odnosa s tvrtkom g. Pripuza bili izloženi ugrozi jer se nisu praznili kontejneri s otpadnom plastikom. Čistoća nije imala više kapaciteta s privremenim skladištem, a tvrtka g. Pripuza nije željela preuzimati isti po starim cijenama. Sada se dogodilo isto, samo s glomaznim otpadom. Plato služi za sortiranje otpada, a potom se isti odvozi po ugovoru o zbrinjavanju glomaznog otpada s jednom o tvrtki iz grupacije g. Petra Pripuza za što smo po toni plaćali 660 kuna. Nedavno potpisan ugovor je navodno s iznosom od 1320 kn po toni! Bandić je stvorio sustav snažnih privatnih tvrtki koje su narasle i u suradnji s Gradom, a koje ga sada, ako žele, mogu ucjenjivati oko cijena, dok su Grad i Holding nemoćni jer nemaju potrebne dozvole za rad pri oporabi i recikliranju otpada.

Holding kao i u slučaju s plastikom, nije reagirao na vrijeme te na vrijeme proveo novi natječaj, a stari je već bio istekao, pa se stigao gomilao otpad do razine potpune pretrpanosti. Uprava Holdinga je nesposobna ili to radi s namjerom prikazivanja Čistoće kao nesposobne kompanije, možda kako bi ju privatizirali. Osim toga, na njima je odgovornost i oko mjesta za skladištenje. Kao i u slučaju plastike, što sam ukazivao, Čistoća nema adekvatna skladišta za privremeno korištenje, dok Robni terminali na Žitnjaku idealne prostore, uz to i s potrebnim dozvolama, iznajmljuje. Odgovornost je i na Bandiću jer u holdingu ionako ništa ne rade na svoju ruku.

Što su u Gradu netransparentniji i ostajemo bez relevantnih odgovora, kod građana sumnja s pravom raste.