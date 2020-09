Bandić razbacuje novac: Novi vrtić izgradili, ali prostor starog unajmljuju za milijun eura?!

Novozagrebački kvart Središće 40-ak godina čeka novi, adekvatni gradski vrtić. Iako bi novi trebao uskoro biti u funkciji, izgleda kako stari ostaje, a njegov najam gradske vlasti skupo plaćaju

<p>Roditelji u Središću bili su oduševljeni što se potpuno novi, veliki gradski vrtić za 200 djece u njihovom kvartu upravo završava. No ostali su razočarani kad se ispostavilo se djeca iz starog vrtića ne sele u novi svi skupa, sa svojim tetama.</p><p><br/> Što bi bilo logično s obzirom na koronu i inzistiranje na nemiješanju skupina. No roditelji su ovih dana anketirani žele li da im djeca sele samostalno, u nove grupe s novim tetama, ili da ostanu u dosadašnjim skupinama jer stari vrtić - ostaje.</p><h2>Cijena? Prava sitnica!</h2><p>Prostor u kojem je stari vrtić vlasništvo je tvrtke Blok Središće. S njima je Grad još prije deset godina sklopio ugovor o najmu prostora vrijedan vrtoglavih 8192 eura na mjesec, cca stotinu tisuća eura na godinu! Dakle, Grad Zagreb je u ovih deset godina utukao oko milijun eura novca poreznih obveznika u najam prostora koji ni danas vjerojatno ne vrijedi toliko, a još manje je vrijedio prije deset godina. Za usporedbu, izgradnja novog vrtića stajala je oko 29 milijuna kuna.</p><p>- Zašto se onda uopće gradio novi vrtić? Kažu nam da se dio roditelja izjasnio da im djeca ostanu. Ok, ali onda nek ti roditelji plaćaju novac za najam prostora, a ne da se to otkida od poreza i prireza kojeg plaćamo svi mi u Zagrebu - javili su nam se nezadovoljni roditelji.</p><p><br/> Priča je postala još čudnija kad nam je <strong>Ivica Lovrić</strong>, pročelnik zagrebačkog Gradskog ureda za obrazovanje potvrdio da su ugovor o najmu prostora za stari vrtić u prizemlju na adresi Ede Murtića 6/8, koji ističe krajem rujna, odlučili produžiti na još deset godina. Dakle, građani Zagreba dali su milijun eura, a sad bi trebali još milijun!</p><p>- S obzirom na stalno povećanje broja stanovnika i roditelja koji imaju potrebu za dječjim vrtićem, ali i iskazanu želju velikog broja roditelja da djeca ostanu, donesena je odluka o produljenju postojećeg zakupa - objašnjenje je ravnateljice <strong>Danijele Filković.</strong></p><p>Privatni vrtić Mali istraživač i ovaj novi trebali bi, međutim, biti dovoljni za djecu Središća. Ovaj stari vrtić sad je već treći na potezu od sto metara. Vrijedi li to milijun eura? Ljudi Milana Bandića kažu da vrijedi.</p><p><strong>Božo Ivančić,</strong> vlasnik poslovnog objekta i direktor Blok Središća d.o.o. rekao nam je kako nije kompetentan za procjenjivati zašto će u jednom kvartu biti dva gradska vrtića, plus jedan privatni, i zašto novi vrtić nije veći, ali kaže kako pretpostavlja da se vrtić radi po urbanističkim pravilima koje su morali ispoštivati. Siguran je i kako grad ima dosta zemlje i parcela na kojima bi izgradili vrtiće, ali tu se radi o "ozbiljnim novcima".</p><p><br/> - Mislim da po cijeni od osam tisuća eura mjesečno na deset godina ne bih mogao izgraditi vrtić, ali to je gradska politika i u to se ne želim petljati - objasnio je Ivančić. Kaže kako zbog ljubavi prema gradu Zagrebu nije niti razmišljao o povećanju cijene po kvadratu iako se tržište nekretnina promijenilo u odnosu na razdoblje prije deset godina pa se pismeno očitovao gradu da ponudi produženje ugovora po istim uvjetima što je grad prihvatio.</p><p>- Ja sam si u životu sve manje-više napravio, imam previše godina, pa ako će grad od toga imati interes, to je moj poklon gradu - zaključio je Ivančić.</p><h2>Roditelji nezadovoljni i izmanipulirani?</h2><p>Prema riječima pročelnika Lovrića gotovo 60 posto roditelja želi da djece ostanu na postojećoj adresi dok je tek 40 posto roditelja iskazalo potrebu za preseljenjem u novoizgrađeni objekt.</p><p>Roditelji se pak, s tim nikako ne slažu i zbunjeni su nejasnom komunikacijom.</p><p>- Desetljećima čekamo novi vrtić, trpjeli smo nenamjenski prostor u kojem nema zraka, pretoplo je, prozori se ne mogu otvoriti, klima mora raditi... - priča predstavnik roditelja u upravnom vijeću <strong>Davor Babić</strong> i dodaje kako su roditelji imali i telefonsku anketu nakon čega su podijelili mišljenja pa mu nije jasno zašto se dodatno telefonski zvalo ako su poslali zahtjeve na koje ionako još nisu dobili odgovore.</p><p>S njim se slaže i <strong>Marija Milat</strong> koja kaže kako je kao i većina roditelja smatrala da je trenutni vrtić privremeni objekt dok god se ne izgradi novi što se najavljivalo nekoliko godina.</p><p>- Ako se gradi vrtić kao adekvatni odgovor na potrebe kvarta i dosadašnjeg privremenog prostora onda se na to treba dosljedno odgovoriti. Nespretno se ušlo u to. Kada sam prvi puta upisala dijete samo sam dobila informaciju o organizaciji rada, a sada smo morali odlučiti, ali nismo imali na temelju čega jer se nije znalo kako će se organizirati grupe niti koje ćemo odgajateljice imati - objasnila je Milat.</p><p>- Nitko se ne bi protivio da je iz uprave došla obavijest o zajedničkom prelasku. Svi smo smatrali kako taj prostor ide u povijest i sada svi imaju nekakve svoje interne interese. Nezahvalna je situacija da roditelji biraju - zaključila je Milat. </p>