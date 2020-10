Bandić sudjelovao u sadnji 250 stabala u Sopnici: Nekad je tu bila livada, a sad Beverly Hills

Evo kako to ide kod nas. Jedan radi, a devet ih gleda, nasmijao se gradonačelnik nakon što je posadio drvo kanadskog javora. A Milanoviću i Plenkoviću je poručio: Kad se složna braća slože, i olovo plivat može

<p>Dok jedni ruše, mi sadimo, moto je velike ekološke akcije <strong>udruge Zelene i plave Sesvete</strong> kojom su ovaj vikend Sesvetsku Sopnicu oplemenili s <strong>250 stabala</strong> 85 različitih vrsta, a čiji je završetak bio u subotu ispred župne crkve Blažene Djevice Marije Anđeoske i Franjevačkog samostana svetog Ilije.</p><p>Odgovor je to na <a href="https://www.24sata.hr/news/ilegalno-su-sjekli-sumu-usred-zagreba-odgovorit-cemo-im-sadnjom-250-novih-stabala-723417" target="_blank">bespravnu sječu šume</a> u tom prigradskom naselju u Sesvetama, gdje je šumarska inspekcija zaplijenila 46 stupaca hrasta lužnjaka. U sadnji i stabala koja formiraju novi Arboretum svetog Franje sudjelovao je i zagrebački gradonačelnik <strong>Milan Bandić</strong>, koji je s nekoliko lopata zemlje oplemenio stablo kanadskog javora.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ekološka akcija u Sesvetskoj Sopnici</strong></p><p>- Kad dobijemo sirup, zvat ćemo vas - nasmijao se domaći župnik <strong>fra Zdravko Dadić</strong>, a Bandić je u svom stilu izjavio:</p><p>- Evo kako to ide kod nas. Jedan radi, a devet gleda, haha... Sretan sam što smo kod naših fratara u Sesvetskoj Sopnici, koja je do prije 20 godina bila na rubu Grada Zagreba, a danas je u Gradu. Vratili smo ovdje dostojanstvo ljudima, izgradili školu, vrtić i crkvu, uz Božju pomoć. Sjećam se 2001., kad sam s uzoritim kardinalom Josipom Bozanićem udario kamen temeljac crkvi. Tu je bilo polje, livada i oranice, a danas je ovo prekrasno. Kao da ste na Beverly Hillsu.</p><p>Hrvatske šume donirale su sadnice, sudjelovali su i Zrinjevac, Vijeće gradske četvrti Sesvete, Šumarski fakultet, država je donirala dio zemljišta za sadnju, a priključili su se i sami građani. Odazvao se dobar dio djece koji pohađa obližnju osnovnu školu. Dakako, uz poštivanje epidemioloških mjera i nošenje maski na prostoru velikom čak 60.000 kvadrata.</p><p>Bandić se pritom dotakao i aktualne političke situacije i prepucavanja između predsjednika <strong>Zorana Milanovića</strong> i premijera <strong>Andreja Plenkovića</strong>.</p><p>- Kako kažu, kad se složna braća slože, i olovo plivat može. Ostanimo zajedno i čuvajmo dostojanstvo. U ovoj kakofoniji oštre retorike pozivam na razum i razboritost. Libimo se oštrih riječi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ovdje je niknuo Arboretum svetog Franje</strong></p><p>Najveći dio posla odrađen je za lijepa vremena, u četvrtak i petak.</p><p>- Desetine firmi i pojedinaca uključile su se u ovu akciju koja je druga ovakve naravi u Sesvetama i namjera nam je da se nastavi i iduće godine. Ovo je spoj i edukativnog procesa. Već su jučer djeca iz ove škole obišla stabla i počela učiti razne vrste. Dakle, oni će od malih nogu vježbati bioraznolikost u svom dvorištu - istaknuo je <strong>Radoslav Dumančić</strong> iz udruge Zelene i plave Sesvete.</p><p>Arboretum je blagoslovio fra Zdravko Dadić.</p><p>- Bože, blagoslovi ljude koji, u vrijeme kad nas napada jedna vrsta bolesti, žele dati Zagrebu kroz ovaj projekt snažnija pluća. Neka ovo drveće uistinu da Zagrebu da diše - rekao je.</p><p>U ime premijera Andreja Plenkovića stigao je državni tajnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja <strong>Mario Šiljeg</strong>.</p><p>- Europa do 2050. namjerava postati prvi klimatski neutralan kontinent i potrebno je apsorbirati onoliko emisija stakleničkih plinova koliko ih puštamo u okoliš, a šume su jedan od najboljih izvora za to. Posebno je značajno pošumljavati u velikim gradovima i njihovoj okolici jer se tamo mikroklima puno brže mijenja nego drugdje - rekao je Šiljeg.</p>