Zastupnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Renato Petek (Naprijed Hrvatska! - Progresivni savez) u četvrtak je ustvrdio da je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić "ubacio kumove" u novi posao od 245 milijuna kuna na odlagalištu otpada Jakuševec.

Petek je na konferenciji za novinare izjavio da je gradonačelnik Bandić osobno potpisao ugovor s tvrtkama HIS, TIGRA, EKO-FLOR PLUS i C.I.A.K. u iznosu od 245 milijuna kuna (s PDV-om) za građenje, održavanje i upravljanje podsustavima odlagališta otpada Jakuševec.

Iako je izgleda poštovana procedura sukladno zakonskim propisima o javnoj nabavi, Petek pita "je li moralno ili bahato prema građanima Zagreba opet i opet u jedan takav osjetljiv posao oko otpada uključiti tvrtke Pripuza i Penave". Dodaje da su "to već poznata imena iz istraga ili sudskih procesa u kojima čak i optuženičku klupu dijele s gradonačelnikom Bandićem".

Petek smatra da su dobar dio poslova koje obuhvaća taj ugovor trebale raditi gradske tvrtke, kao primjerice zemljane radove, poslove oko vodovoda, odvodnje i oborinskih voda, izgradnje ograde, prometnice, parkinga, telekomunikacijskog sustava, pa čak i upravljati poslovnim procesom ili plinskim postrojenjem. Pita je li moguće da među više od 7000 djelatnika Zagrebačkog holdinga ne postoji kvalificirane osobe s opremom za takve poslove.

Tvrdi da gradonačelnik neprestano uključuje "u razne ugovore svoje prijatelje, zemljake, optuženike ili osumnjičenike" i da vodi Grad u propast.

Podsjetio je da je to tog ugovora došlo nakon odlaska Viadukta u stečaj, koji je uz tvrtku HIS do sada obavljao poslove na Jakuševcu. Kroz javnu nabavu novi četverogodišnji ugovor dobila je zajednica ponuditelja u kojoj su udjele u poslu dobile i tvrtke Penave od 23,10 posto te Pripuza od 29,80 posto. Kazao je i kako je u tom postupku postojala još jedna zajednica ponuditelja, ali je izgubila posao jer su ponudili stroj za dezinsekciju i deratizaciju korova s crijevom dužine 30 metara, umjesto traženih 50 metara.

Petek je podsjetio da je odlagalište otpada Prudinec-Jakuševec trebalo biti zatvoreno ove godine, ali je rok produljen na još 11 godina.

Rekao je da je Ministarstvo zaštite okoliša prije pet godina, kada je ministar bio SDP-ov Mihael Zmajlović raznim postupcima oko oduzimanja dozvola za odlaganje otpada na Jakuševcu, uz usklađeno nedjelovanje Zagrebačkog holdinga "otvorilo vrata privatnicima" oko dobivanja poslova oko zbrinjavanja i oporabe različitih vrsta otpada u Zagrebu.

Dodao je da su sada u Gradu otišli korak dalje i angažirali privatne tvrtke i na samom odlagalištu Jakuševec.

"Bandić se hvali sanacijom Jakuševca i proizvodnjom električne energije iz metana, a ne spominje da za to plaća privatne tvrtke", kaže Petek.

Objasnio je da tim postrojenjem za što je potrebno tri do pet radnika ne upravlja gradska tvrtka ZGOS jer se u ugovoru za radove i održavanje tog postrojenja planira utrošiti 39 milijuna kuna. Postoji još usluga koje će biti plaćene više desetaka milijuna kuna iako bi ih mogle obavljati gradske tvrtke, ustvrdio je Petek na konferenciji za novinare koju je održao na tržnici na Britanskom trgu, pored prevrnutih i oštećenih kontejnera u kojem se skuplja biootpad koji se još uvijek ne razvrstava.

Rekao je da su na tržnici četiri kontejnera od čega su dva potpuno neupotrebljiva te da ga to podsjeća "na rupu bez dna" kako gradonačelnik upravlja s financijama i općenito s Zagrebom.

Prema Petekovim riječima - tko može više vjerovati Bandiću da će projekt centra za gospodarenje otpadom u Resniku, vrijedan 1,2 milijarde kuna, napraviti na pošten način i u korist građana Zagreba.

Vezano za sjednicu Gradske skupštine koja će se održati 30. listopada, smatra da je zanimljiva točka potpisivanje sporazuma s gradom Daruvarom, čime se uvodi mogućnost da Grad Zagreb može u tom gradu financirati neke projekte. Petek tvrdi i da se milijuni kuna odlijevaju iz zagrebačkog gradskog proračuna prema različitim projektima u druge gradove, a, kako kaže, obično su to gradovi od kuda dolaze zastupnici koji su u saborskom klubu gradonačelnika Bandića.