Bandićev GUP može spasiti samo HDZ. A oni sve odgađaju

Biti ili ne biti. U takvoj situaciji je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić jer Skupština grada Zagreba danas odlučuje o njegovu prijedlogu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana (GUP).

Deseci tisuća primjedbi stigli su na GUP. Oporba traži da se cijeli plan baci u smeće. Bandićeva stranka i on ustraju na tome da se na sjednici donese GUP. A HDZ je sve odlučio odgoditi predlažući 15-ak amandmana. No krenimo ispočetka.

Bandić je prošle godine zatražio Izmjene i dopune GUP-a ponajprije zbog njegova projekta Zagrebačkog Manhattana. Njime bi se područje oko četvrti Kajzerica prenamijenilo iz rekreacijske u ono za mješovite namjene. Time bi Bandić ostvario svoj projekt. No izmjene i dopune GUP-a nisu naišle na odobravanje javnosti. Javili su se oporba te aktivisti, koji su protivni zatvaranju i rušenju Zagrebačkog hipodroma.

Ipak, Bandić je poslao GUP u Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja na odobrenje. No ministarstvo odbija Bandića, i to dva puta. Prvi put jer GUP nije bio u skladu s Prostornim planom Grada Zagreba, a drugi put zbog sporne točke koja se odnosi na urbanističke planove uređenja. GUP su mu odobrili tek iz trećeg pokušaja. U međuvremenu stizale su tisuće primjedbi, što od stručnjaka, što od građana.

I ministar Predrag Štromar tad je izjavio da je na gradskim zastupnicima odluka hoće li uvažiti GUP, ali da on nikad ne bi glasao za dokument na čiji je sadržaj stiglo toliko primjedbi. Iako ga je njegovo ministarstvo odobrilo.

Bandić je tako konačno mogao pustiti prijedlog u proceduru, ali ga je onda opet povukao kad je uvidio da možda neće imati podršku većine. Sad je prijedlog opet u proceduri, a situacija je neizvjesna kao i krajem prošle godine. Oporba traži da se prijedlog u potpunosti odbaci. Složni su u tome da ga neće podržati. Zatražili su čak i referendum kako bi Zagrepčani mogli odlučiti žele li izmjene i dopune GUP-a ili ne žele.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL - To je loš plan. On će pomoći interesima prijatelja, kumova, svjedoka u Bandićevim sudskim procesima - rekla je gradska zastupnica Anka Mrak Taritaš.

Isto nam je rekao i Renato Petek, predsjednik Kluba nezavisnih gradskih zastupnika.

- Mi smo bili složni u tome da nećemo davati nikakve amandmane na prijedlog jer smatramo da se on mora u potpunosti, cijeli, odbaciti - rekao je.

Zastupnik Tomislav Tomašević rekao je kako na GUP nikad nije stiglo više primjedbi.

- Ništa dramatično neće se dogoditi ako izmjene GUP-a ne budu izglasane. Nadam se da mu HDZ neće dati političku transfuziju - rekao je Tomašević.

Upravo o HDZ-u ovisi cijela ova situacija oko GUP-a. HDZ drži Bandiću većinu u gradskoj skupštini, a on HDZ-u drži većinu u Saboru. Ruka ruku mije, kaže stara narodna. Međutim, zagrebački HDZ-ovci, izgleda, nisu baš voljni prihvatiti.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL Nakon završetka jučerašnje sjednice zagrebačkog HDZ-a, izvijestili su kako je Gradski odbor HDZ-a Zagreba većinom glasova odlučio da sena izmjene GUP-a uloži 15-stak amandmana. Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Andrija Mikulić izvijestio kako je za tu odluku bio 41 član , devet ih je bilo protiv te tri suzdržana. Rekao je da su amandmani vezanim uz osiguravanje zelenih koridora i više zelenila, gradnji crkve “Blaženog Alojzija Stepinca” na Trnjanskoj Savici...

Negirao je i kako su se tih amandmana “sjetili tek sada”, dan prije odlučivanja u zagrebačkoj Skupštini jer je trebalo neko vrijeme da na terenu razrade prijedloge amandmana. Izgleda da će se izglasavanje GUP-a prebaciti poslije izbora u HDZ-u, koji bi trebali biti 15. ožujka. Ako ne bude izglasan, dolazi do raskida koalicije s Milanom Bandićem.

- Tražit će se da se odgodi za dva-tri mjeseca, nakon što se provedu svi izbori u stranci. Ekipa oko Mikulića traži da Plenković sam dođe i kaže na odboru “Tražim od vas da izglasate GUP”. No on to neće učiniti, a neće ni Mikulić jer ne želi sebi učiniti štetu - govori nam sugovornik iz HDZ-a.

Mikulić je nakon sjednice rekao i to da će tražiti da se svi amandmani prihvate, a ako se nešto od toga odbije, tada HDZ neće podržati prijedlog izmjena i dopuna GUP-a.

Sugovornik iz zagrebačkog HDZ-a kaže nam kako je u stranci nezadovoljstvo zbog koalicije s Bandićem. Jasno je ako HDZ ne podrži Bandića u Skupštini, da on neće podržati HDZ u Saboru.

