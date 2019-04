Bandićevi šaptači: Kad Milan zapne, uskaču mu pročelnici

Zagrebački gradonačelnik i predsjednik stranke "365 - rada i solidarnosti" Milan Bandić zabavio je javnost u četvrtak i prije konferencije za novinare koju je sazvao na temu "podobni, a ne sposobni" jer su mu mediji odmah izvukli sve grijehe i afere koje se za njega vežu. Možda je samo htio biti sarkastičan, ako jest, uspio je.

Na konferenciji je gradonačelnik naširoko objasnio svoj stav oko posrnulih brodogradilišta te prozvao sve dosadašnje vlade smatrajući da su politički odgovorne za nastalu situaciju. Građani su mahom tijekom prijenosa nizali komentare poput "rugala se sova sjenici" i slično.

No, ova konferencija za novinare otkrila je i da Bandić ima svog 'jockera zovi' iliti šaptačicu. Riječ je o jednoj od njegovih najbližih suradnica, pročelnici za gospodarstvo, Mirki Jozić. Ona mu je sjedila zdesna pa kad je gradonačelnik u zanosu odgovaranja na pitanja novinara malo skretao s teme, lagano bi mu šapnula ključne riječi. Tako je Bandić odgovarao na pitanje novinara što bi on napravio da je bio na mjestu Vlade po pitanju brodogradilišta odnosno da li bi ih vadio iz mulja ili poslao u stečaj. Nije direktno odgovarao nego je krenuo s 'poredbama':

-To bi bilo isto kao da ja Čistoću odvedem u stečaj pa je prodam Peri Pripuzu - naširoko je objašnjavao pa se dosjetio: "To se meni ne bi ni dogodilo..."

U žaru njegova odgovora gospođa Mirka mu šapne "državne subvencije". Bandić odmah ponavlja: "Državne subvencije ..." pa nastavlja u svom tonu: "Koliko ste vi, recimo, pridonijeli svemu tome u Rijeci i Puli..." U tim trenucima gospođa Mirka vidno teško uzdiše kao da mu daje do znanja da to ne treba spominjati.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Bandićev govor uz pročelnicu Mirku pomno je pratio i nekadašnji ministar gospodarstva Ljubo Jurčić pa je u dogovoru s njom Bandiću na papir pisao što treba napomenuti. Odgovarajući novinarima ovaj iskusni političar u jednom trenutku stavlja diskretno naočale za čitanje, pogledom prelazi preko papira, skida naočale i kaže: "Jedino što je moguće sada po pitanju brodogradilišta napraviti je stečaj i dubinska analiza...", a u tom trenu šaptačica i ekonomist Jurčić potvrdno klimaju glavom.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Taman kad se činilo da se Bandić zagrijao i da mu više ne treba pomoć zapleo se nabrajajući premijere. S obzirom na to da je rekao da su sve vlade do sada krive za situaciju u brodogradilištima htio je pokazati da zna sve šefove dosadašnjih hrvatskih Vlade te je krenuo: "Manolić, Šarinić, Gregorić, Maletić, Mateša, Sanader, Kosor, Milanović, Orešković, Plenković." Gospođa Mirka je odmah uočila da je izostavio svog nekadašnjeg šefa stranke pa se brzo nagne i šapne, a Bandić doda: " i Račan!"

Miki je novinarima otkrio i kako je Vlada već donijela odluku o stečaju brodogradilišta.

- Za tri frtalja hrvatske brodogradnje je kraj i sada Vlada treba donijeti odluku što će s ovim jednim frtaljem. Po mojim informacijama, Vlada je već donijela odluku o stečaju - poručio je Bandić koji podržava tu odluku.

- Što prije stečaj i dubinsko snimanje. Što prije, po hitnom postupku, sutra, jučer...da se spasi što se spasiti da - istaknuo Miki uz pomoć spomenutog dvojca dodajući kako treba podvući crtu jer se mrtvaca ne može oživjeti.

- 2014. se moglo govoriti o restrukturiranju, ali danas više ne, a još manje o upumpavanju silnih novaca u 2200 ostalih radnika od 10.000 - rekao je Bandić istaknuvši da je on gradonačelnik Hrvatske, brodogradnja se uopće ne bi našla u ovakvoj situaciji.

- Iluzorno je očekivati da postojeći sustav vladanja i upravljanja poduzećima političkom podobnošću i političkim kadroviranjem može bilo što napraviti. U Gradu Zagrebu to 19 godina nije praksa, ja od 23 direktora u trgovačkom društvu imam dvojicu u svojoj bivšoj i sadašnjoj stranci - poručio je.

Za situaciju u Uljaniku i 3. Maju okrivio je sve dosadašnje Vlade naglasivši kako odgovornost snose HDZ, SDP, IDS i HNS.

- Gdje je politička odgovornost onih koji su su uzrokovali da tri frtalja ljudi više nema, koji su politički kadrovirali u uprave i nadzorni odbor. Da sam ja napravio nešto slično bio bi na kandelaberu tu na Jelačić placu. HANFA je ukazivala, nitko nije reagirao. Sustav vladanja i sprege ljudi iz Rijeke i Istre, čitaj SDP-a, IDS-a sa HDZ-om i HNS-om, uz tihu kohabitaciju IDS-a i SDP-a u Rijeci sa svim vladama koje su prohujale, od Manolića do Plenkovića, dovele su do ovoga. Meni je u neku ruku žao Plenkovića, ni kriv ni dužan dobio je na naplatu ono što su drugi radili, a i mi koji podupiremo tu vlast - rekao je Bandić naglasivši kako su stvari kristalno jasne.

- Ovo je drugi grijeh struktura koje je nadbiskup Bozanić nazvao za tajkunsku privatizaciju između 2001. i 2005. Taj puzajući grijeh struktura u brodogradnji traje 28 godina. I tu se provlači tiha kapilarna okupacija hrvatskog brodogradilišta i korupcija - poručio je Bandić.

Naglasio je kako su svi sve znali, ali nitko nije reagirao.

- Državno odvjetništvo objavilo je revizije. Ali znate kako se to radi? Sad ću vam ja reći. Telefonski. Nazovu iz IDS-a da im trebaju tri milijarde kuna za brodogradilišta i da zauzvrat Vlada ima njihova tri glasa - istaknuo je Miki kojemu nije jasno kako se Državno odvjetništvo tek sad počelo baviti brodogradnjom.

Pročelnica Mirka Jozić istaknula je kako će ulaganje novca iz državnog proračuna svih ovih godina ostaviti dugoročne posljedice za javni dug Hrvatske.

- Kad pogledamo koliko je državnog novca uloženo u tzv. spas brodogradnje i kad pogledamo gdje smo danas, onda si postavljamo jedno pitanje - a gdje je otišao novac? Od 2001. do 2015. preko 35 milijardi kuna uloženo je u brodogradnju - istaknula je.

Ljubo Jurčić istaknuo je kako ni jedna Vlada nije uspjela provesti suštinsko restrukturiranje brodogradnje.

- Najpoželjniji proizvod koji Hrvatska može napraviti je bio hrvatski brod. Od 200 zemlja u svijetu samo 20-ak ih to može. Hrvatski brod bio je najbolji hrvatski brend na svjetskom tržištu. Svjetski brodari vole voziti hrvatske brodove, ali vidimo da način na koji se brodovi u Hrvatskoj grade, financijski dugoročno nije održiv - istaknuo je dodajući kako treba provesti stečaj radi čišćenja situacije i onda spasiti što se spasiti da bez ova dva velika brodogradilišta.

- Danas nemamo ni jednu činjenicu koja kaže da možemo riješiti brodogradnju bez stečaja - rekao je.

Davor Štern, također bivši ministar gospodarstva, istaknuo je kako razmišlja isto kao i Jurčić.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Jedini izlaz za sadašnju situaciju je stečaj koji mora biti učinjen na visoko profesionalan način da se utvrde sve dubioze. Cijeli ovaj nabujak od 37 milijardi kuna je proces triježnjena države u odnosu na brodogradnju. Nitko nikad nije izračunao koliko nas ta brodogradnja košta. Ona je donosila određenu dobrobit Hrvatskoj u ono vrijeme kad smo mi znali raditi brodove složenijeg oblika, no nažalost, velika većina pameti Hrvatske je otišla. imamo odličan Fakultet strojarstva i brodogradnje, no ljudi koji to završavaju radi u Južnoj Koreji. Mi imamo znanje, ali nemamo infrastrukturu - istaknuo je Štern.