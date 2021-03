Cijeli radni vijek radila sam s ljudima na terenu, u ovom trenutku nisam osjetila ništa drugo nego da se obratim članovima stranke i pitam ih koga oni vide kao kandidata. Na članovima je da kažu tko je kandidat, rekla je bivša zamjenica Milana Bandića, Jelena Pavičić-Vukičević za N1.

Vjeruje da će stranka rada i solidarnosti na lokalne izbore u Zagrebu izaći kao najjača stranka.

- Mi niti možemo imitirati stil Milana Bandića, niti biti on. Tko od nas bude kandidat, donijet će nešto svoje, a možda i drugačije posložiti prioritete. Istaknula bih da sam u tim tzv. programima drugih kandidata vidjela jako puno prepisivanje. S projektom Jarunskog mosta započeli smo još 2007. godine. Znate da otkup čestica ide jako teško, puno je tu radnji. Sad smo došli u fazu da možemo krenuti s projektom - rekla je i dodala da joj je smiješno što pojedini kandidati najavljuju gradnju vrtića u svojim programima, a rekla je kako HDZ-ovog kandidata za gradonačelnika Davora Filipovića poštuje kao političara.

- Proračun Grada za 2021. je negdje na razini 8,6 milijardi kuna. Što se tiče ovih dvije milijardi (duga, op.a.), koje se ističu kao veliki problem, naglasila bih da smo likvidni. Mi imamo zaduženje, možemo se zadužiti samo uz suglasnost Ministarstva financija i to 20 posto od budžeta i mi smo u tom limitu. Zaduženje je do 2035. i mi naše anuitete uredno plaćamo. Likvidni smo i obveze izvršavamo na vrijeme. No naša djeca ne mogu čekati ’35. da bi se izgradila još jedna škola - rekla je pa pojasnila da su škole potrebne već danas.

Dotakla se i pokojnog gradonačelnika te rekla kako nitko nije svetac te da Bandić nikad to za sebe nije ni rekao:

- Bio je moj jedini poslodavac, a imam punih 20 godina radnog staža, a 24 godine sam u politici. Da nije bio dobar poslodavac, mijenjala bih ga. Bio je zahtjevan i na tom putu mnogi su otpadali, a mnogi se i priključivali - rekla je za N1 i nadodala kako ne pokušava od Bandića napraviti sveca, ali kako se ne može ni govoriti o njemu kao lopovu.