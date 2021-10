Do 1995. godine Marošević nije stekao znatniju imovinu. No vještačenjem imovine i svih prihoda njega i članova njegove obitelji u razdoblju od 1995. do 2015. utvrđen je nesrazmjer u iznosu na zakonite prihode i vrijednost imovine u iznosu od 5,738 milijuna kuna. Kako Marošević nije učinio vjerojatnim da ju je stekao zakonito ostat će bez nje. Prvostupanjski sud nije prihvatio njegovu obranu da su mu članovi obitelji, kumovi i prijatelji davali pozajmice koje im nije vraćao a za koje nisu imali pisane potvrde.