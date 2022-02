Stručnjak za međunarodne odnose sa sveučilišta u Zagrebu Goran Bandov govorio je za N1 o rusko-urkajinskoj krizi i ruskom priznanju separatističkih pobunjeničkih regija. Na pitanje možemo li govoriti o trećem svjetskom ratu rekao je da ne želi vjerovati da jesmo.

- U ovom momentu je eskalirala situacija na politčkoj i diplomatskoj razini. U ovom trenutku situacija još nije vojno eskalirala i to je dobro.

Dodao je da Putinovo priznavanje Donjecka i Luganska na neki način poništava sve napore da se diplomatskim putem dodđe do rješenja.

- Sada se nalazimo u novoj situaciji i potpuno novoj podjeli karata. Svi na svijetu i dalje vide Ukrajinu kao cjelovitu. Rusija je priznala dvije separatističke regije kao ravnopravnim državnim sustavom. Ja nisam baš potpuno siguran da suverenitet na tom području ispunjavaju te separatističke regije- rekao je.

Istaknuo je da postoje jasni elementi da možda ipak jesmo u trećem svjetskom ratu.

- Duboko se nadam da je odgovornost aktera na toj razini da su svjesni da u takvom jednom ratu svi gube, nema dobitnika. Mi u ovom momentu ne govorimo o invaziji. Pitanje je kako će to tumačiti jedna i druga strana, svijet i Rusija.

Rusija uopće ne mora dovesti vojne trupe u pobunjeničke regije, jer one su već tamo, samo moraju obući drugu unifromu.

- Od 2014. na tom području imate konstantne sukobe koji nisu eskalirali u klasični rat. Vi ste na dnevnoj razini imali pucanja slična ovima koja trenutno imamo. U prijevodu, ovo što trenutno imamo na tom području jest nešto što je bilo redovno stanje u Ukrajini. Ovo sad stanje ruši sporazum iz Minska. Jedan od najznačajnijih aktera u minskom sporazumu očito se iz njega povukao, a to je Rusija pa i separatističke regije- kazao je.

- Rusija gleda taj teritorij kao međunarodno priznati teritorij. Taj teritorij zasad nitko ne priznaje na taj način. Ti teritoriji i dalje u međunardonom javnom pravu jesu teritorij Ukrajine, kao što je i sam Krim.

Stručnjak je mišljenja da je Ukrajina bila jako daleko od NATO-a.

- Toliko daleko da mi o tome ne govorimo kao o nekoj realističnoj opciji. Dovoljno daleko da to nikoga ne treba previše zabrinjavati. Ono što je zapravo trebalo zabrinjavati Rusiju je to da Ukrajina integrira te separatističke Ukrajine natrag. Rusija je i sama naglašavala da će ona te regije zaštititi. Taj teritorij priznaju sve države članice Ujedinjenih naroda. Samim time je i Rusija do prije pola sata to priznavala- ističe.

Situacija može eskalirati i otići u puno opasniju dimenziju, smatra.

- Vi imate još nekih slabih država u tom području, primjerice Moldavija. Tamo su već ruske mirovne trupe. Tko bi mogao biti sljedeći? Bi li Putin mogao krenuti prema nekim državama članicama EU? Tad bi se moglo otvoriti pitanje trećeg svjetskog rata. Rusija nije država koja može dugoročno financirati ratovanja i to je ono o čemu danas možemo razgovarati- kazao je.

Rekao je da u ovom trenutku još nemamo klasičnu invaziju te da su ovo pripremne radnje.