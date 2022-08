Banija ne spava: 'Djeca su u snu počela vrištati. Neka nam dragi Bog pomogne, što smo skrivili?'

Tijekom noći se ponovno treslo tlo na Baniji, i to nekoliko puta. Kako javlja Seizmološka služba, prvi je potres zabilježen u 2 sata ujutro i bio je magnitude 3,6 s epicentrom 13 kilometara zapadno od Petrinje, kod Vratečkog. Intenzitet u epicentru iznosio je IV-V stupnja EMS.

Zabilježena su i dva slabija potresa u par minuta razlike. Oba su bila magnitude 2,0 i intenziteta II stupnja EMS.

Tlo se zatreslo i rano ujutro. U 6.24 zabilježen je još jedan slab potres magnitude 2,9 također kod Vratečkog.

Četiri potresa kroz noć i rano ujutro prepala su stanovnike Banije. Na EMSC-u objavili su svjedočanstva.

'Neka nam dragi Bog pomogne'

- Bila su tri zaredom jaka. Pa dokle više?

- Trese iz dubine.

- Jako je streslo kontejner u Petrinji.

- Neka nam pomogne dragi Bog, jučer, danas... Što smo mu skrivili više?

- Kad će ova muka više stati?

- Mi koji smo ostali u Petrinji smo valjda najveći kreteni na svijetu. Ne bude to prestalo dok nam, osim kuća, ne potrga i zadnji komadić živaca koji imamo.

- Djeca iz sna počela vrištati, sve lupa, škripi, a on nikako stati!

Osjetili su se i u Velikoj Gorici, Zagrebu i okolici...

- Jako neugodno, dva jača potresa i nekoliko slabijih. Grozan zvuk. Nakon dugo vremena me strah. Kao valovi su dolazili jedan za drugim... Jutros me dočekalo nekoliko komada otpale fasade, dodatno razmaknute pukotine zida oko 2 cm, proširene postojeće pukotine u kući. Užas. I to malo kuće će do kraja popucati.

Osim na Baniji, potrese su osjetili i stanovnici Velike Gorice, Zagreba i okolice.

Najčitaniji članci