Obavijesti

News

Komentari 8
AZOP ODREDIO KAZNU

Banka koja je kažnjena s 1,5 mil. €: 'Iskoristit ćemo pravna sredstva kako bi se zaštitili...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Banka koja je kažnjena s 1,5 mil. €: 'Iskoristit ćemo pravna sredstva kako bi se zaštitili...'
Foto: 24sata

Banka se oglasila i priopćenjem, poručuju kako će koristiti sva dostupna pravna sredstva kako bi dokazali da su postupali savjesno...

Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) izrekla je upravnu novčanu kaznu banci, kao voditelju obrade, u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 eura zbog višestrukih kršenja odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka, stoji u priopćenju AZOP-a. Nakon zaprimanja predstavke ispitanika, koji je naveo kako se prilikom korištenja mobilnog bankarstva prikupljaju popisi svih instaliranih aplikacija i programa na mobilnim uređajima klijenata, Agencija je pokrenula postupak po službenoj dužnosti zbog moguće aktivnosti obrade koja nije u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka u odnosu na veći broj ispitanika...

Jutarnji list piše kako je kažnjena Erste banka. Iz Erste banke navode da je sporno aplikativno rješenje korišteno isključivo u svrhu zaštite klijenata te da će iskoristiti sva dostupna pravna sredstva kako bi dokazali da su postupali savjesno, piše JL.

AZOP PRIOPĆIO Banku u Hrvatskoj kaznili s 1,5 milijuna eura zbog zbog kršenja uredbe o zaštiti podataka
Banku u Hrvatskoj kaznili s 1,5 milijuna eura zbog zbog kršenja uredbe o zaštiti podataka

Banka se oglasila i priopćenjem, poručuju kako će koristiti sva dostupna pravna sredstva kako bi dokazali da su postupali savjesno...

- Erste banka je zaprimila navedeno rješenje AZOP-a te možemo potvrditi da se radi o našoj banci. Banka navedeno aplikativno rješenje koristi isključivo u svrhu zaštite svojih klijenata i minimiziranja potencijalnih prijevarnih aktivnosti koje posljedično mogu nastati na njihovu štetu. Važno je dodatno naglasiti da banka primjenom navedenog rješenja postupa u skladu sa svim pozitivnim propisima koji reguliraju područje sigurnosne zaštite svojih klijenata, uključujući i segment zaštite osobnih podataka. Prednosti korištenja takvog rješenja očituju se, primjerice, u mogućnosti detekcije potencijalne kompromitacije uređaja klijenata, detekcije u vezi s potencijalnim preuzimanjem računa klijenata, kao i potencijalnog preuzimanja uređaja klijenata od strane trećih, neovlaštenih osoba - navode iz banke.

IPAK NOSI RIZIKE... Norveška banka: Nema razloga za uvođenjem digitalne valute
Norveška banka: Nema razloga za uvođenjem digitalne valute

Dalje nastavljaju:

- Samo u posljednjih 12 mjeseci, upotrebom navedenog rješenja, spriječeno je ukupno oko 1100 pokušaja prijevarnih radnji na štetu klijenata u potencijalnom iznosu od 2 milijuna eura. Imajući u vidu navedeno, Erste banka smatra da su izrečena kazna, kao i neprepoznavanje koristi koje nastaju primjenom ovakvih mjera zaštite klijenata, uključujući i moguću štetu koja potencijalno može nastati ukidanjem njihove primjene, u bitnom raskoraku s ciljevima koje pred financijske institucije stavljaju pozitivni propisi u području sigurnosne zaštite klijenata. Nažalost, evidentan je i izostanak koordinacije te primjene učinkovite i jednoznačne regulacije u ovom području, koja bi bila prepoznata i usvojena od strane svih uključenih regulatornih tijela. Također, vrlo je bitno istaknuti da se navedeno rješenje koristi u svim zemljama u kojima posluje Erste grupa te ni u jednoj od njih nije dovedeno u pitanje s bilo kojeg regulatornog aspekta. Shodno navedenom, Erste banka će iskoristiti sva dostupna pravna sredstva kako bi zaštitila svoje interese te dokazala da je postupala u skladu s važećim pozitivnim propisima, savjesno, odgovorno i u dobroj vjeri, s isključivim ciljem zaštite svojih klijenata- stoji u priopćenju Erstea.

Više o slučaju pročitajte ovdje
 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
Monstrum iz Australije supruzi prepisao kuću: 'Mislila je da je na pecanju, ništa nije znala'
POSLJEDNJA UVREDA ŽRTVAMA

Monstrum iz Australije supruzi prepisao kuću: 'Mislila je da je na pecanju, ništa nije znala'

Ako je sve prebacio na ime svoje supruge i njegova ostavština nema imovine, onda svatko tko tuži njega ili njegovu ostavštinu neće dobiti ništa, rekao je za medije odvjetnik za kazneno pravo
Upisali krivi datum prijave pa je sud odbacio. Bivši muž osmislio je krvavi plan i naručio ubojstvo
ANATOMIJA UBOJSTVA NA MARKUŠEVCU

Upisali krivi datum prijave pa je sud odbacio. Bivši muž osmislio je krvavi plan i naručio ubojstvo

Andrea K. (29) je bivšeg supruga prijavila zagrebačkoj policiji. Oni su upisali krivi datum pa je zbog toga Prekršajni sud prijavu odbacio. Nakon toga je bivši suprug s prijateljima počeo planirati njeno ubojstvo
Snažan potres zatresao Jadran: 'Bilo je žestoko, dugo je treslo'
3,9 PO RICHTERU

Snažan potres zatresao Jadran: 'Bilo je žestoko, dugo je treslo'

Zemljotres jačine 4,0 po Richteru zabilježen je kasno navečer u Jadranskom moru, a svjedoci kažu da je udar bio snažan, ali kratkotrajan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025