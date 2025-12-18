Banka koja je kažnjena s 1,5 mil. €: 'Iskoristit ćemo pravna sredstva kako bi se zaštitili...'

Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) izrekla je upravnu novčanu kaznu banci, kao voditelju obrade, u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 eura zbog višestrukih kršenja odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka, stoji u priopćenju AZOP-a. Nakon zaprimanja predstavke ispitanika, koji je naveo kako se prilikom korištenja mobilnog bankarstva prikupljaju popisi svih instaliranih aplikacija i programa na mobilnim uređajima klijenata, Agencija je pokrenula postupak po službenoj dužnosti zbog moguće aktivnosti obrade koja nije u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka u odnosu na veći broj ispitanika...

Jutarnji list piše kako je kažnjena Erste banka. Iz Erste banke navode da je sporno aplikativno rješenje korišteno isključivo u svrhu zaštite klijenata te da će iskoristiti sva dostupna pravna sredstva kako bi dokazali da su postupali savjesno, piše JL.

- Erste banka je zaprimila navedeno rješenje AZOP-a te možemo potvrditi da se radi o našoj banci. Banka navedeno aplikativno rješenje koristi isključivo u svrhu zaštite svojih klijenata i minimiziranja potencijalnih prijevarnih aktivnosti koje posljedično mogu nastati na njihovu štetu. Važno je dodatno naglasiti da banka primjenom navedenog rješenja postupa u skladu sa svim pozitivnim propisima koji reguliraju područje sigurnosne zaštite svojih klijenata, uključujući i segment zaštite osobnih podataka. Prednosti korištenja takvog rješenja očituju se, primjerice, u mogućnosti detekcije potencijalne kompromitacije uređaja klijenata, detekcije u vezi s potencijalnim preuzimanjem računa klijenata, kao i potencijalnog preuzimanja uređaja klijenata od strane trećih, neovlaštenih osoba - navode iz banke.

- Samo u posljednjih 12 mjeseci, upotrebom navedenog rješenja, spriječeno je ukupno oko 1100 pokušaja prijevarnih radnji na štetu klijenata u potencijalnom iznosu od 2 milijuna eura. Imajući u vidu navedeno, Erste banka smatra da su izrečena kazna, kao i neprepoznavanje koristi koje nastaju primjenom ovakvih mjera zaštite klijenata, uključujući i moguću štetu koja potencijalno može nastati ukidanjem njihove primjene, u bitnom raskoraku s ciljevima koje pred financijske institucije stavljaju pozitivni propisi u području sigurnosne zaštite klijenata. Nažalost, evidentan je i izostanak koordinacije te primjene učinkovite i jednoznačne regulacije u ovom području, koja bi bila prepoznata i usvojena od strane svih uključenih regulatornih tijela. Također, vrlo je bitno istaknuti da se navedeno rješenje koristi u svim zemljama u kojima posluje Erste grupa te ni u jednoj od njih nije dovedeno u pitanje s bilo kojeg regulatornog aspekta. Shodno navedenom, Erste banka će iskoristiti sva dostupna pravna sredstva kako bi zaštitila svoje interese te dokazala da je postupala u skladu s važećim pozitivnim propisima, savjesno, odgovorno i u dobroj vjeri, s isključivim ciljem zaštite svojih klijenata- stoji u priopćenju Erstea.

