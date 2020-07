Banke će dizati cijene usluga: Vođenje računa platit ćemo više

Poskupljuje vođenje tekućih računa u Privrednoj banci Zagreb, te podizanje gotovine u poslovnicama. Erste banka povećava naknade za vođenje i tekućih i žiro računa. OTP mijenja naknadu za dizanje gotovine

<p>U Privrednoj banci Zagreb od 1. listopada vođenje tekućeg računa u kunama umjesto dosadašnjih od 4,9 do sedam kuna mjesečno, poskupljuje na 6,3 kuna do 9 kuna mjesečno.</p><p>Svoj račun u toj banci skuplje će plaćati i umirovljenici: sada plaćaju od 2,45 do 3,5 kune mjesečno, a od listopada će od 3,15 do 4,5 kuna mjesečno. Studenti i dalje neće plaćati naknadu za račun otvoren u PBZ-u.</p><p>U banci su naglasili da će i s ovom promjenom cijene PBZ i nadalje biti među najkonkurentnijim na tržištu. Ističu i da visinu naknada za vođenje tekućeg računa u kunama nisu mijenjali od 2011., navodi <a href="https://www.novilist.hr/vijesti/gospodarstvo/poskupljuju-naknade-za-vodenje-tekucih-i-ziro-racuna-ove-banke-i-u-krizi-podizu-cijene-usluga/" target="_blank">Novi list</a>.</p><p>Cijene se sad, kako su izvijestili, mijenjaju i u domeni platnih usluga, a odnose se na dio transakcija u poslovnicama banke.</p><p>PBZ će, naime, naplaćivati naknadu za dizanje gotovine s računa u banci, pa će tako naknada za podizanje gotovog novca u iznosu od 100 kuna do 5.000 kuna u poslovnici od 1. listopada iznositi 3 kune, a za što, tumače u PBZ-u, postoji alternativni kanal za podizanje istog iznosa - bez naknade, a to je bankomat. Za podizanje gotovine iznad 5.000 do 100.000 kuna banka ne naplaćuje naknadu.</p><p>U Erste banci će od 1. listopada vođenje tekućeg računa umjesto dosadašnjih 10 kuna, stajati 12 kuna mjesečno, dok će vođenje deviznog ili žiro računa stajati umjesto 6 kuna, čak 12 kuna mjesečno.</p><p>No, ako klijent uz vođenje ova tri računa ugovori i jednu uslugu online bankarstva umjesto 14, plaćat će 12 kuna mjesečno; ako ugovori dvije ili tri usluge online bankarstva onda će umjesto 18, plaćati 12 kuna mjesečno.</p><p>Iz OTP banke su odgovorili da se i kod njih od listopada mijenjaju neke naknade, i to za podizanje gotovine kreditnim/charge karticama na bankomatima i eft-post terminalima: umjesto 3 posto, najmanje 30 kuna, nove naknade iznose 3 posto plus 20 kuna, navodi <a href="https://www.novilist.hr/vijesti/gospodarstvo/poskupljuju-naknade-za-vodenje-tekucih-i-ziro-racuna-ove-banke-i-u-krizi-podizu-cijene-usluga/" target="_blank">Novi list</a>. </p><p>Umjesto naknada za podizanje gotovog novca 3,5 posto, najmanje 35 kuna na bankomatima drugih banaka i naknada za podizanje gotovog novca 4 posto, najmanje 35 kuna na eft-pos terminalima drugih banaka, nove naknade iznose 4 posto plus 20 kuna.</p><p>U Raiffeisen banci nema povećanja naknada za poslovanje koje se odnosi na račune, pakete, trajne naloge, SEPA izravnih terećenja i kreditnih transfera, izvijestili su iz ove banke.</p><p>Zagrebačka banka, poručuju da u proteklom razdoblju nije povisivala naknade fizičkim osobama u dijelu transakcijskog poslovanja.</p>