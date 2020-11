Banožić: Milanović nedolaskom u Kolonu svraća pozornost na sebe i stvara svoje protokole

Zbog toga, dodao je Banožić, Milanović ne može govoriti o zajedničkom pristupu državnog vrha obilježavanju važnih događaja, jer kad ima priliku za to - on to ne čini

<p>Ministar obrane<strong> Mario Banožić </strong>ocijenio je u utorak da predsjednik Republike, najavom da neće sudjelovati u vukovarskoj Koloni sjećanja, "stvara svoje protokole".</p><p>Zbog toga, dodao je, Milanović ne može govoriti o zajedničkom pristupu državnog vrha obilježavanju važnih događaja, jer kad ima priliku za to - on to ne čini.</p><p>- Kada govorimo o njegovom dolasku sutra u Vukovar i nesudjelovanju u Koloni sjećanja, mislim da on puno puta u takvim događajima, kojima se obilježavaju vrlo važni događaji za Hrvatsku - od konstituiranja Sabora, (obljetnice) Okučana te u konačnici za Sve svete sa zajedničkim polaganjem vijenca - svraća pozornost na sebe i stvara nekakve svoje protokole - ustvrdio je Banožić.</p><p>Povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, predsjednik Republike Zoran Milanović odat će počast žrtvi Vukovara polaganjem vijenca i paljenjem svijeće kod Spomen-obilježja masovne grobnice na Ovčari.</p><p>- Ne znam zašto je uopće upoznao javnost s tim činom. To onda čovjek dođe i napravi - prokomentirao je Banožić u izjavi za<a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3928030/banozic-za-rtl-o-simbolici-vukovara-ljudi-su-branili-svoj-grad-svoje-domove-i-kao-takvu-treba-promatrati-zrtvu-vukovara/" target="_blank"> RTL Danas.</a></p><p>Ne možete govoriti da želite nešto zajedničko, ako imate sutra priliku to učiniti, a to ne činite, dodao je ministar obrane te na kraju poručio: "Imali smo problem sa zajedničkim polaganjem vijenaca (za Sve svete), ja neću raditi problem oko toga zašto nismo zajedno u Koloni sjećanja".</p>