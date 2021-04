Ministar obrane Mario Banožić rekao je u srijedu da će zbog epidemioloških mjera obilježavanje 26. obljetnice Vojno-redarstvene operacije "Bljesak" 1. svibnja u Okučanima biti skromnije, no naglasio je kako je siguran da mnogi građani žele biti ondje jer je Bljesak bio uvod u VRO Oluju.

- Ja sam siguran da će to ove godine biti skromnije, ali isto tako sam siguran da svi građani, te vojska i policija i svi oni koji su dali doprinos u operaciji Bljesak - žele biti tamo i imaju potrebu biti tamo, pogotovu što je ta operacija dala novu snagu, volju i želju ljudi da se pripremimo za drugu operaciju (VRO Oluja) kojom smo dobili cjelovitu današnju hrvatsku državu - rekao je Banožić novinarima u Kninu nakon svečanosti dodijele crvenih beretki pripadnicima 3. mehanizirane bojne „Pauci“ Gardijske mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske.

Na upit kako komentira jučerašnji navod predsjednika Zorana Milanovića da će, kada ima više kolona možda vojnicima reći da ostanu u vojarnama, ministar Banožić je kazao da će predsjednik Milanović imati priliku komentirati tu rečenicu.

Dodao je kako se temeljem Zakona o obrani izrađuju (donose) odluke kojim se daju zapovijedi, odnosno na temelju čega načelnik glavnog stožera Oružanih snaga izdaje zapovijed Hrvatskoj vojsci.

- To smo do sad uvijek radili u situacijama kad je državni vrh polagao vijenac ili obilježavao ovakve trenutke (obljetnice). To će sigurno biti i sad po pitanju Bljeska - poručio je Banožić.

Dodao je kako je s predsjednikom Milanovićem jučer razgovarao na tu temu.

- Govorio je o zapovjednicima, a moj komentar je da ja nikad nisam radio odluku gdje će oni biti u tom trenutku (na svečanosti)... Ako se ljudi osjećaju da trebaju biti tamo, kao ljudi koji su sudjelovali u Domovinskom ratu - ja im se zahvaljujem na tomu - istaknuo je ministar obrane.

Predsjednik Milanović jučer je u Gašincima izjavio kako razmišlja o tome da vojska ne sudjeluje u obilježavanju VRO "Bljesak" u Okučanima kako bi ih se zaštitilo od politizacije te rekao da će o tome razgovarati s ministrom obrane Banožićem.

Na daljnja novinarska pitanja i novinarsku opasku kako on, kao ministar obrane, po Zakonu o obrani ima pravo na "posebnu odluku", Banožić je odgovorio potvrdno rekavši kako "morate jednostavno vojniku dati zapovijed da dođe tamo."

Na dodatni upit - što ako predsjednik Milanović izda zapovijed, Banožić je podsjetio na Zakon o obrani koji je donesen u lipnju 2013., i gdje je definirano da je predsjednik Republike Vrhovni zapovjednik "u ratu".

- Ali to sad nije tema, jer tema mora biti obilježavanje 26. obljetnice Bljeska i moramo biti ponosni na svoju povijest jer s takvim godišnjicama mi gradimo nove generacije - rekao je ministar Banožić.

Uslijedilo je novinarsko pitanje može li predsjednik Republike Milanović izravno zapovijedati vojnicima u mirnodopskom razdoblju, a ministar Banožić je kazao kako je ovdje stvar "poštivanja definicije vrhovnog zapovjednika."

U prvoj polovici godine odluka o nabavci borbenih zrakoplova

Ministar Banožić je odgovarajući na brojna pitanja novinara, kazao i kako će u prvoj polovici ove godine biti donesen odluka u vezi s nabavkom borbenih zrakoplova.

- To je jedan složen proces koji se malo odužio zato što smo imali izvanrednu situaciju vezanu za Petrinju i potres, i vjerujem da ćemo u prvoj polovici ove godine imati tu odluku - rekao je.

Odbacio je mogućnost odgađanja donošenje te odluke jer bi to značilo da "radimo slabost Hrvatskoj vojsci jer niti kopnen vojska niti ratna mornarica ne bi imali svoju punu pravu snagu bez potpore iz zraka."

Na upit kako komentira vojnog proračuna Srbije ove godine za 40-tak posto, Banožić je kazao da što se tiče Srbije "neka oni sebe grade, mi smo pokazali da je hrvatsko srce puno snažnije."

- Naš je plan da mi moderniziramo i opremao Hrvatsku vojsku. Kao članica Europske unije imamo svoje obveze po pitanju ulaganja - one se izvršavaju i to je ono što nas treba zanimati kao članicu NATO saveza - zaključio je ministar obrane Banožić.