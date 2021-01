Ministar obrane Mario Banožić komentirao je odluku predsjednika Zorana Milanovića da napusti obilježavanje obljetnicu Maslenice u Zadru.

- Imate službeni protokol. Pojavili su se ljudi koji nisu dio toga, prema riječima organizatora. Nikad nisam cijenio samovolju pa neću ni sad. Prema riječima branitelja, samovolja je koštala mnoge ljudske živote, kasnije se dogodilo da smo skoro došli u situaciju da je nanesena sjena na kompletan Domovinski rat. S tim riječima ću završiti komentar. Želim da današnji dan ostane u sjećanju na sve branitelje i sve koji su dali život za hrvatsku slobodu. Predsjednik sukladno svojim ovlastima ima pravo izdati zapovijed i upotrijebio je to pravo. Nemam ja što odobravati - objasnio je Banožić.

Na pitanje bi li isto odgovorio da se radilo o osobama u službenom protokolu rekao je da nisu bili dio službenog protokola.

- Organizator je rekao da je ispred svake udruge pozvana jedna osoba i ti su ljudi bili u službenom protokolu. Ovo je lijepo, a ovo ostalo je nepotrebno hrvatskom društvu - rekao je, javlja N1.

O eventualnom ublažavanju mjera rekao je:

- U Vukovarsko-srijemskoj županiji imali smo porast broja zaraženih i znam što je to značilo, to je nepotreban strah koji se uvlači. S mjerama imamo pad i dolazi do sigurnosti. Godina je promijenila naš život i rad. Ako će nas to čekati u budućnosti, da budemo zdravi, podržavam.