Ministar obrane Mario Banožić komentirao je posjet hrvatskim vojnicima koji sudjeluju u misiji na Kosovu, ali i svoj odnos s admiralom Robertom Hranjem i predsjednikom Zoranom Milanovićem.

Banožić je za RTL Danas komentirao činjenicu da Hranj nije s njime išao u posjetu na Kosovo, iako je za njega ranije već kupljena karta. Hranj je ovih dana bio na godišnjem odmoru zbog čega nije otišao na put.

'Ja opraštam Milanoviću'

- Načelniku Glavnog stožera je bila kupljena karta nakon što je potvrdio da će sudjelovati na putovanju, no dan-dva prije polaska je rekao da ne može prisustvovati putovanju. To je potvrda da je Hranj talac Milanovića - rekao je Banožić.

Milanović na Badnjak odlazi na Kosovo, a na pitanje hoće li Hranj tada ići s predsjednikom, Banožić je rekao da vjerojatno hoće.

- Badnjak je, Božić je, ovo je vrijeme u kojem opraštamo. Ja opraštam gospodinu Milanoviću za sve što je rekao javno u eter. Zbog stabilnosti države, svega što je potrebno da bi se vojska razvila, pozivam ga na dijalog, da sjednemo za stol i razgovaramo - rekao je te poručio kako to nije isprika za ono što je sam izgovorio.

- Moje izgovorene riječi su bile one u kojima sam se najčešće branio od onoga što je iznosio o meni, a to su bile najteže riječi koje su bile da bi se mene prikazalo kao moralno neprihvatljivog čovjeka za hrvatsku politiku i društvo - rekao je.

O objavi ugovora o nabavi aviona

Komentirao je i zahtjev Milanovića da objavi ugovor o nabavi aviona te poručio da ga predsjednik može dobiti na uvid, ali da je dobio sve pojedinosti procesa nabave u studiji izvodljivosti koja je prezentirana njemu i Odboru za zakonodavstvo.

- Niti jedna država nije objavila ugovor, pa to neće činiti ni Hrvatska. Iako je pojavila lažna informacija da je to učinila Grčka, nije to učinila, nego je imala prezentirane draftove ugovora koje je RH imala prije 6-7 mjeseci. Ti dijelovi ugovora nisu govorili ništa niti o količini naoružanja i vrstama naoružanja jer kome je u interesu pokazati što bi to imala Hrvatska vojska. Grčka je te dijelove ugovora objavila jer je imala drugačiju proceduru koja nije bila javni poziv kroz natječaj kao što je to činila RH, nego su to činili direktnom pogodbom i zbog parlamentarne procedure morali su objaviti dijelove ugovora koji ne govore ništa po pitanju cijena i količina onoga što je nabavljeno - objasnio je ministar.

Na pitanje hoće li o situaciji na Kosovu izvijestiti predsjednika, ministar je rekao kako će Milanović dobiti sve informacije u ponedjeljak.