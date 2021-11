Za opoziv predsjednika države Zorana Milanovića, kojeg zaziva ministar obrane Mario Banožić, HDZ i njegova većina, kako sada stvari stoje nema niti će imati dovoljno ruku u Saboru. O opozivu Zorana Milanovića u HDZ-a već ranije razmišljali. Prvi je tu ideju u svibnju 2020. godine iznio Vladimir Šeks. No, ta kao i druge koje su uslijedile kasnije, stale su na tome.

Banožić za opoziv Milanovića

Naime, da bi se ova ideja provela u djelo, HDZ i partneri u Saboru bi trebali imati dvotrećinsku većinu. U brojkama to znači da bi za opoziv Zorana Milanovića u Saboru ruku trebao dići 101 saborski zastupnik. Budući da vladajuća većina broji 77 zastupnika, Andrej Plenković teško će za opoziv naći još 24 ruke. Tek kada bi na svojoj strani imao desni spektar iz sabornice, Plenković bi imao potrebnu većinu. To znači da bi ruke za to hipotetski morali dići zastupnici Domovinskog pokreta, Suverenista, nezavisni Karolina Vidović Krišto i Marijan Vrkljan te klub Mosta. No Nikola Grmoja (Most) je jasan.

Ima li HDZ dovoljno ruku za opoziv?

- Predsjednika su izabrali građani i jednostavno takve inicijative mi ne možemo podržati. Neprihvatljivo je u Saboru opozivati predsjednika države, a to bi podržali samo ako bi bio upleten u neku ozbiljnu korupciju aferu - kazao je Grmoja.

Nezadovoljan je sukobom između ministra obrane i predsjednika države no napominje kako Hrvatska ima ozbiljnijih problema navodeći pritom inflaciju, korupciju kao primjere. Stava je da bi upravo o tim problemima predsjednik države trebao više govoriti.

Ovime je sama ideja mogućnost opoziva Zorana Milanovića propala, baš kao što je to i ranije bio slučaj. Vrlo teško je za očekivati da bi Andrej Plenković osam zastupnika kuba Mosta mogao nadoknaditi na ljevici. Zastupnica Dalija Orešković, na koju se ranije obrušio Zoran Milanović, za opoziv bi kaže bila tek kada bi za to postojali argumenti.

- U ovoj situaciji daleko smo od toga. U konkretnim slučaju ideja o opozivu predsjednika države je čisti pucanj u prazno, baš kao što je to poziv Zorana Milanovića upućen premijeru da smijeniti ministra Maria Banožića. Zanima me zašto dva najviša državna dužnosnika ispucavaju svaki svoje ćorke u trenutku kad se treba pozabaviti krajnje ozbiljnim problemna građana - rekla je Orešković.

Ustav je jasan. Matematika isto

Postupak opoziva hrvatskog predsjednika opisan je člankom 105. Ustava Republike Hrvatske. Kao osnova za pokretanje postupka opoziva predsjednika navodi se samo odgovornost za povredu Ustava koju je počinio u obavljanju svojih dužnosti. Postupak za utvrđivanje posebne odgovornosti predsjednika Republike pokreće Sabor dvotrećinskom većinom svih zastupnika.

Kad bi Andrej Plenković uspio prijeći tu prvu stepenicu i na svojoj strani imati 101 zastupnika, tu ne bi bio kraj. O odgovornosti predsjednika Republike odlučuje Ustavni sud dvotrećinskom većinom svih sudaca.

U tom tijelu sjedi 13 sudaca, što znači da bi ih devet trebalo dići ruku za opoziv.

Spomenimo to da u Ustavnom sudu sjede tri bivša zastupnika SDP-a i neki suci za čiji je izbor agitirala ta stranka.

Ustavni sud mora donijeti odluku o odgovornosti predsjednika Republike Hrvatske za povredu Ustava u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga. Ako bi Ustavni sud utvrdo njegovu odgovornost, predsjedniku Republike prestala bi dužnost po sili Ustava.