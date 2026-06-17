Barać: Potreban je snažniji pristup RH pitanju političke ravnopravnosti Hrvata u BiH

Domovinski pokret predstavio je prijedlog saborske Rezolucije o jačanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, a među ključnim prijedlozima nalazi se uspostava posebne hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH te odlučniji potezi Hrvatske prema onima koji, kako tvrde, potiču političko preglasavanje Hrvata.

Glavni tajnik DP-a Mladen Barać u emisiji *Otvoreno* pojasnio je kako je cilj dokumenta ponuditi konkretna rješenja, a ne ostati samo na deklarativnim porukama.

- Ono što je najvažnije, mi smo, kako smo i najavili prije dva tjedna, izašli s našim dokumentom, rezolucijom u kojoj smo naznačili kroz osam glavnih točaka ono što smatramo da bi trebale biti glavne smjernice hrvatskog pristupa, odnosno pristupa Republike Hrvatske prema hrvatskom pitanju u Bosni i Hercegovini - rekao je.

Barać je objasnio i zašto su se odlučili za rezoluciju, a ne deklaraciju, istaknuvši da je vrijeme za konkretnije poteze.

- Potrebno je shvatiti povijesni trenutak. Imali smo deklaracije 2011. i 2018. godine, koje su bile rezultat toga vremena i okolnosti koje su tada vladale. Tekst je u njima bio dobar, ona iz 2018. nastala je u kontekstu presude 'Ljubić' i u njoj se pozivalo na hitnu izmjenu izbornog zakona. Ta hitnost traje već osam godina. Rezolucija naglašava snažniji pristup rješavanju tog pitanja. Kroz ovih osam točaka koje smo usaglasili s našim ekspertnim timom, timom stručnjaka koji uglavnom dolazi iz BiH, radi se o ljudima iz hrvatskog etničkog korpusa koji izuzetno dobro poznaju kompleksnu ustavnu arhitekturu BiH. Dogovoreno je da taj dokument kao takav ne treba samo deklarativno pozivati i naglašavati neke već općepoznate stvari, nego, konkretno dati, osim mrkve, i princip da se tako izjasnim, batine - govori.

Prema prijedlogu DP-a, Hrvatska bi trebala zauzeti znatno čvršći stav prema političkim akterima koji se protive dogovoru o izmjenama izbornog sustava u BiH.

- Mi smo naveli da se zalažemo za to da se za one eksponente iz redova bošnjačke politike koji se otvoreno protive dogovoru, odnosno zagovaraju koncept preglasavanja i izbornog inženjeringa, da im se pokaže odlučniji stav hrvatske države, primarno, dakle, kroz praksu instituta persona non grata, isto tako, uvođenja veta potencijalnog od strane Republike Hrvatske prema napredovanju BiH prema EU, pa do revizije državljanstava određenim građanima BiH za koje se postoji ili se utvrdi osnovana sumnja da su to dobili na nezakonit način - tvrdi.

Na primjedbe da je Hrvatskoj u interesu što skoriji ulazak BiH u Europsku uniju, Barać je odgovorio kako se ključni problem mora riješiti prije pristupanja.

- Bili bismo najsretniji da su vrlo jasni kriteriji, odnosno uvjeti postavljeni od strane Republike Hrvatske prema bosanskohercegovačkim političarima, da jedan od osnovnih preduvjeta za ulazak BiH u EU bude upravo potpuna ravnopravnost, politička ravnopravnost hrvatskoga naroda - govori.

Govoreći o mogućnosti uspostave posebne hrvatske izborne jedinice, istaknuo je da je riječ o jednom od modela koji bi mogao riješiti dugogodišnji problem legitimnog predstavljanja Hrvata u BiH.

- Gledajte, što se tiče povratka Herceg-Bosne, ja bih to samo rekao po onoj staroj narodnoj - 'Sila Boga ne voli, Bog silu ne voli'. Prema tome, ako nekakav sustav koji je duboko nepravedan, koji je smišljen tako da obespravi nekoga drugoga, iako je ranije obećan nekakav paritet i ravnopravnost, taj sustav će se prije ili kasnije urušiti sam od sebe. U ovoj rezoluciji upravo kroz koncept izborne jedinice i uz prateći dokument koji se odnosi na ustavnu podlogu u kojoj razmatramo od 1 do 5 modela kako riješiti pitanje hrvatske izborne jedinice, upravo smo pružili ruku svim partnerima i dionicima u političkom procesu, prvenstveno onima u BiH - rekao je-

S druge strane, zastupnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić oštro je kritizirao prijedlog rezolucije, posebno dio koji se odnosi na mogućnost oduzimanja hrvatskog državljanstva.

- Mi u ovoj rezoluciji vidimo veto, vidimo sankcioniranje državnih dužnosnika, vidimo oduzimanje državljanstava, što je meni do sada možda najskandalozniji aspekt ove rezolucije - kazao je.

Barać je nakon sastanka s predstavnicima HDZ-a rekao kako obje strane dijele isti cilj, ali da postoje razlike oko pojedinih prijedloga.

- Ovo što govori, jednim dijelom, kolega Hodžić je zapravo pozivanje na protuustavno djelovanje jer smo mi svi, pogotovo saborski zastupnici i državni dužnosnici RH, Ustavom pozvani posebno skrbiti se i brinuti o pravima i položaju hrvatskoga naroda u BiH - zaključuje.