Barack Obama sasuo paljbu po Trumpu: 'Okrutnost i korupcija žanju nezamislive plodove'

Bivši američki predsjednik Barack Obama prilikom otkrivanja spomenika nedavno preminulom borcu za ljudska prava Jesseu Jacksonu u Chicagu oštro je kritizirao aktualnu administraciju s Donaldom Trumpom na čelu kazavši kako okrutnost i korupcija "žanju nezamislive plodove".

"Svakog dana budimo se s novim napadom na naše demokratske institucije, svjedocimo smo novog udara na ideju vladavine prava i osnovnu pristojnost. Svakoga dana nam oni s visokih položaja govore da se moramo bojati jedni drugih i da se okrenemo jedni protiv drugih, kako neki Amerikanci vrijede više od drugih, a da neki uopće ne vrijede. Vidimo kako se znanost i stručnost obezvređuju dok neznanje i nepoštenje i okrutnost i korupcija žanju nezamislive plodove", kazao je Obama prilikom otkrivanja spomenika uz pljesak okupljenih.

Uz Obamu, otkrivanju spomenika Jesseu Jacksonu, koji je umro 17. veljače u Chicagu u dobi od 84 godine, nazočila su još dvojica bivših američkih predsjednika, obojica demokrati Joe Biden i Bill Clinton, kao i bivša potpredsjednica Kamala Harris te bivša državna tajnica Hillary Clinton.

Foto: Shannon Stapleton

Aktualni predsjednik Trump, pak, nije došao na otkrivanje spomenika jer mu to raspored nije dopuštao, ali glasnogovornik Bijele kuće Steven Chung nije ostao dužan Obami:

"On je sramota zbog sve boli koju je nanio ovoj zemlji i povijest neće dobro suditi o njemu", rekao je Chung u odgovoru na Obamin govor.

Spomenik Jesseu Jacksonu otkriven je u južnom dijelu Chicaga, a neki od 10,000 okupljenih stiglo je na svečanost i satima ranije.

Govornici su pozvali na nastavak Jacksonove borbe za rasnu ravnopravnost usprkos napadima na muzeje i edukacijske sadržaje koji poučavaju o ropstvu dok s druge strane Trumpove objave vode ka restauraciji spomenika u počast Konfederacijskog juga.

"U teškoj smo poziciji. Imamo administraciju koja ne dijeli iste vrijednosti kao i mi", izjavio je u svom obraćanju okupljenima Biden.

Jesse Jackson rođen je u Greenvilleu u Južnoj Karolini, ali više od pola stoljeća je živio i djelovao u Chicagu gdje je nakon ubojstva Martina Luthera Kinga 1968. godine postao jedan od vođa pokreta za civilna prava koji se borio protiv segregacije te za veće sudjelovanje crnih Amerikanaca i ostalih manjinskih skupina u politici.

"I dok neki promiču slogan 'Učinimo Ameriku opet velikom', Jesse Louis Jackson borio se za to da Amerika postigne veličinu koju je obećavala, ali uvijek i podbacila u svom nastojanju", dodao je Michael Pfleger, katolički svećenik iz Chicaga poznat po svom političkom aktivizmu.