'Barel je 2008. bio 40 posto skuplji nego danas, a cijena goriva jeftinija. U čemu je štos?'

Hrvatski građani već su navikli na razne stresove, koji, izgleda, nikako da nas malo puste na miru. Korona, potres, rat u Ukrajini, a tu je i rast cijena. Rastu cijena svega, a među njima i goriva. Svaki utorak nam dođe gotovo kao neka vrsta lutrije. Koji će brojevi biti izvučeni ovaj tjedan? Koliko će cijena porasti? Ovaj tjedan doživjeli smo još jedno poskupljenje, na toj lutriji cijena goriva opet smo izgubili, poručila je za saborskom govornicom zastupnica i predsjednica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš te usporedila cijene goriva prijašnjih godina.

- Bila su druga vremena i drugi zakoni, ali zaista se zgodno s nostalgijom prisjetiti da je litra Eurosupera 1999. iznosila oko četiri kune. 2015. smo još uvijek bili ispod 10 kuna, 2018. su se pisale analize o tome hoće li cijena goriva prijeći psihološku granicu od 11 kuna, a danas smo, eto, u situaciji da neki analitičari najavljuju i 15 kuna. I to sve nakon intervencije Vlade u marže i PDV - navela je Mrak-Taritaš, koja se pita zašto trenutno, kad se cijena barela nafte kreće malo iznad 100 dolara, što je manje nego rekordne 2008., imamo tako ogromne cijene goriva.

- Rekordnu cijenu barela doživjeli smo u srpnju 2008. kad je dostigla 147 dolara pa je ipak benzin koštao 9,75, a dizel 9,99 kuna. Dakle, barel je bio oko 40 posto skuplji nego danas, a cijena goriva 20 do 30 posto jeftinija. U čemu je štos, zašto je gorivo tako skupo? Svakako da ulogu ima vrijednost dolara, koja je jako porasla u odnosu na kunu od 2008, ali s tom razlikom u tečaju i razlikom u cijeni barela danas i onda negdje smo točno na istoj cijeni barela preračunato u kune, tako da tu ne može ležati objašnjenje 35 posto skupljeg goriva danas. Logično je i da situacija u Ukrajini ima svoju ulogu, ali ni to ne objašnjava do kraja tu visoku cijenu goriva u odnosu na barel - poručuje i naglašava kako u Hrvatskoj državni nameti čine oko pola maloprodajne cijene goriva.

- Tu sigurno postoji prostor za promjene. Gorivo je osnovna potrepština i veliko je pitanje smije li ga se tretirati kao nekakvu poreznu kravu muzaru. I nikako da dobijemo neki suvisli odgovor na pitanje zašto su cijene goriva u Hrvatskoj više nego u svim susjednim zemljama, osim eventualno Italije - istaknula je Mrak-Taritaš.

