Barišić na sudu: Zdravko je Ćiri na ruke dao 400 tisuća eura

U nastavku suđenja braći Mamić i optuženicima za Dinamo danas je svjedočio i svjedok Mirko Barišić, predsjednik GNK Dinamo. Istaknuo je kako ga on predsjednikom Dinama postao 2000. godine te da je Zdravka Mamića on doveo u klub godinu dana nakon što je on postao predsjednik.

- On je prihvatio moj poziv. Dinamo je tada imao udrugu i Croatia športsko dioničko društvo koje je kasnije otišlo u stečaj. Ništa nije išlo kako treba, dugovanja su bila milijunska i razmišljalo se o tome da se u Dinamu proglasi stečaj. Ja sam se tome protivio. Zato sam i pozvao Mamića da dođe u klub kako bi sa svojim managerskim sposobnostima posložio sportsko i financijsko poslovanje – svjedočio je Barišić.

Dodao je kako je 2002. godine bila teška u Dinamu. Klub je vodila tročlana Uprava, u kojoj su bili izvršni predsjednik Zdravka Mamića, Damir Vrbanović i Vesna Jurajić.

- Nismo mogli isplaćivati igrače. Mamić je, u dogovoru sa direktorom Hypo banke, predložio da otvorimo račun u inozemstvu u Austriji jer je naš račun u zemlji bio pod prijetnjom blokade zbog dugova i ja sam se s time složio. Kao predsjednik kluba potpisao sam akt kojime se taj račun mogao otvoriti, a isključivo pravo korištenja računa imao je Zdravko Mamić kao ovlaštena osoba. Ja osobno nikada nisam potpisivao ništa vezano za taj račun, jedino sam povremeno bio obavještavan od Zdravka Mamića da su se sa njega plaćali igrači. Ja sam mu vjerovao – rekao je Barišić dodajući kako ne zna iz kojih su sve izvora dolazili novci na taj račun.

- Znam da je moja firma Siemens u kojoj sam radio, na temelju sponzorskog ugovora, uplatila je na taj račun 500 tisuća eura. Ja sam intervenirao da taj novac bude uplaćen na inozemni račun. Ne znam ni jednu konkretnu situaciju da je sa tog računa plaćena neka obaveza Dinama – kazao je svjedok.

Sve poslove oko plaćanja sa tog računa vodila je Uprava.

- Pretpostavljam da su se sve uplate i isplate morale bilježiti u poslovnim knjigama kluba. Vjerujem da je bilo situacija da se igrače isplaćuje u gotovini, a ne preko računa jer bilo je bitno zadržati igrače koje smo imali pod ugovorom. U slučaju da ih ne plaćamo, oni su mogli bez obeštećenja otići iz kluba. Mogli su sudskim putem zahtijevati isplate. Mamić mi je osobno rekao da je u par navrata davao svoj osobni novac igračima i trenerima, tako i Ćiri, a davao je garancije svojom imovinom za dizanje kredita Dinamu. Ja sam obavještavao članove Izvršnog odbora da Mamić daje pozajmice Dinamu – kazao je sudskom vijeću Barišić prepričavši događaj iz 2004. godine kada Ćiro Blažević nije htio potpisati ugovor s Dinamom nego je tražio 400 tisuća eura na ruke.

- Zdravko Mamić mi je rekao da je Ćiri dao svoj vlastiti novac u tom iznosu. Ne znam da li je to išlo preko računa ili kako. Kada je Jasmin Agić išao u Japan tražio je da mu se novac isplaćuje preko tog inozemnog računa Dinama, što je također učinjeno. Sjećam se i igrača Bošnjaka i Šarića da su isplaćeni sa tog računa. To mi je rekao Zdravko Mamić negdje 2004. godine. Ne znam ništa o isplatama igraču Nowotniju. Ne znam ništa ni o gotovinskim isplatama djelatnicima kluba. Ako bi se pojavilo kakvo dugovanje prema igračima, sve je dogovarao Zdravko Mamić. On je i dogovarao sve detalje oko tih isplata. Meni je Zdravko rekao da je osobno jamčio nekim igračima isplate, ali ne znam imena tih igrača – pojasnio je Barišić dodajući kako je uvjeren da su Ćiri isplaćeni iznosi jer on zasigurno ne bi ostao u klubu da nisu.

- Ne sjećam se sjednica Izvršnog i Nadzornog odbora i tko nas je obavještavao o izvješćima korištenja računa, no njime nije raspolagao nitko drugi osim Mamića. Ne sjećam se da je USKOK tražio 2017. godine podatke od Dinama o tome da li imamo otvorene račune u inozemstvu. Ne znam da li je tim računom raspolagao i Mario Mamić. Nakon otvaranja istrage vezane za inozemni račun i nakon što je Zdravko Mamić Dinamu dao iscrpno izvješće o tome da je sve po računu rađeno po zakonu, mi smo kao skupština predložili Izvršnom odboru da donesu odluku o tome kako Dinamo nije oštećen u tom procesu. Račun u inozemstvu korišten je u namjeru za koju je i otvoren. Sve nam je o tome na sjednici pojašnjavao i pravni stručnjak koji je bio pozvan zbog toga, a kojega je vjerojatno pozvao Zdravko Mamić. Na toj sjednici nije prezentirana nikakva materijalna dokumentacija koja bi ukazivala na raspolaganje sredstvima sa tog računa. Ne mogu se sjetiti u kojem svojstvu je Zdravko Mamić dao izvješće o korištenju tog računa, odnosno na kojoj je funkciji bio tada. Ne sjećam se ni da li postoji zapisnik sa te sjednice Izvršnog odbora na kojoj je Mamić davao svoje izvješće – rekao je Barišić koji se kao predsjednik kluba puno toga nije mogao sjetiti ili nije znao.

- Klub je od 2002. do 2007. imao obvezu raditi revizorska izvješća ali ne znam tko ih je radio. Meni je rečeno da je u poslovnim knjigama zabilježeno da je Zdravko Mamić davao posudbe igračima. To je morala raditi Uprava, ona je vodila brigu o urednosti poslovanja. Naše računovodstvo moralo je dati te dokumente reviziji. Znao sam da ne plaćamo na vrijeme novac igračima ali ne sjećam se pojedinačno kome – rekao je.