Barron Trump na meti udara: 'Izbjegava vojsku? Razmaženiji je i od same britanske princeze!'

Najmlađi sin američkog predsjednika Donalda Trumpa (79), Barron (20), našao se u središtu medijske oluje nakon što ga je voditelj emisije "The Last Word" na mreži MS NOW, Lawrence O'Donnell, žestoko prozvao zbog nesudjelovanja u vojsci. U oštrom televizijskom monologu, O'Donnell nije štedio ni ostatak obitelji Trump. Optužio ih je za dugu tradiciju izbjegavanja vojne službe, a sve u jeku sukoba s Iranom koji je pokrenuo upravo njihov otac.

O'Donnell je svoj napad temeljio na povijesnoj usporedbi koja je brzo odjeknula američkim medijima. Barrona Trumpa, koji je prošlog tjedna proslavio 20. rođendan u, kako je voditelj naglasio, "raskošnom stilu", usporedio je s tada 18-godišnjom britanskom princezom Elizabetom, koja je tijekom Drugog svjetskog rata služila kao vozačica i mehaničarka u pomoćnim teritorijalnim snagama, prenosi NY Post.

​- Zna li Barron Trump uopće voziti? Bi li mogao voziti hitnu pomoć u vojsci ili nije ni približno čvrst kao što je bila 18-godišnja princeza Elizabeta kad se pridružila ratnim naporima? - zapitao se O'Donnell u eteru. Njegova kritika dosegla je vrhunac izjavom koja je postala viralna.

​- Zamislite. Zamislite da ste razmaženiji od engleske princeze na putu da postane kraljica Engleske. To je ono što znači biti Trump - razmaženiji od britanske kraljevske obitelji - zaključio je. O'Donnell se nije zaustavio samo na najmlađem članu obitelji. Podsjetio je gledatelje na činjenicu da je i sam predsjednik Donald Trump svojedobno izbjegao regrutaciju za Vijetnamski rat zahvaljujući pet odgoda, od kojih je najpoznatija ona medicinska, zbog koštanih izraslina na stopalima.

Kritike su se proširile i na stariju braću, Donalda Jr. i Erica Trumpa. O'Donnell ih je prozvao jer se nisu prijavili u vojsku nakon terorističkih napada 11. rujna 2001. godine, iako su tada bili u dobi za regrutaciju.

​- Tisuće mladih Amerikanaca i Amerikanki toga su dana odlučili pristupiti vojsci Sjedinjenih Država, ali ne i Trumpovi. Dok su ratovi njihove ere započinjali u Afganistanu i Iraku, Donald Trump Jr. i Eric Trump slijedili su obiteljsku tradiciju tihog promatranja drugih kako odlaze u rat - rekao je O'Donnell.

Kako bi naglasio svoju poantu, povukao je paralelu sa sinovima bivšeg predsjednika Franklina Delana Roosevelta. Istaknuo je kako su sva četvorica njegovih sinova služila u Drugom svjetskom ratu te da se to tada nije smatralo herojskim činom, već nečim što se podrazumijeva. Bilo bi, kako kaže, "nezamislivo i skandalozno" da sinovi predsjednika nisu sudjelovali u ratu.

O'Donnellov istup izazvao je lavinu reakcija i potaknuo širu raspravu. U tjednima nakon početka sukoba s Iranom, na internetu se pojavila i stranica s parodijama koja poziva na regrutaciju Barrona Trumpa. Zanimljivo je da pozivi ne stižu samo od kritičara predsjednika. Reporteri su na konferenciji konzervativaca (CPAC) razgovarali s dvjema majkama, pristašama Donalda Trumpa, koje su izjavile kako vjeruju da bi i Barron trebao služiti u vojsci ako njihovi sinovi budu pozvani.

Ipak, postoji mogućnost da Barron Trump, inače student na Sveučilištu New York, ne bi ni mogao pristupiti vojsci čak i da to želi. Američka vojska ima strogo ograničenje visine za regrute, koje iznosi šest stopa i osam inča (oko 203 cm). S procijenjenom visinom od šest stopa i devet inča (oko 206 cm), najmlađi predsjednikov sin vjerojatno bi bio izuzet od vojne obveze. Bijela kuća za sada nije komentirala O'Donnellove prozivke.