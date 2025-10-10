Bartulica i DOMiNO organiziraju desničarski skup u Dubrovniku: Stižu oni koji podržavaju četnike

Europarlamentarac Stjepo Bartulica zajedno sa strankom Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO) ovog vikenda u Dubrovnik dovodi govornike koji podržavaju Slobodana Miloševića i saveznike srpskih nacionalista. Uz to hrvatski narod opisuju kao inherentno zločinački, piše Index. To je šesto izdanje konferencije.

Konferencija 'Make Europe Great Again' posvećena je ubijenom američkom aktivistu Charlieju Kirku.

Konferencija u Dubrovniku okuplja predstavnike europske krajnje desnice koji su službeno povezani s pokretima koji glorificiraju četništvo.

Među glavnim partnerima je Međunarodna organizacija za obitelj (IOF), američku organizaciju koju vodi Brian Brown, tu je i francuski europarlamentarac Nicolas Bay, koji je u listopadu 2022. izjavio da je "Kosovo srce srpske nacije". Opisao je srpske četnike kao "štit naše evropske civilizacije".

S Bartuličinim partnerima je povezan Pokret Dveri koji se otvoreno zalažu za rehabilitaciju četničkih vođa. Njihov dugogodišnji predsjednik Boško Obradović izjavio je da su on i Dveri "sljedbenici Dražinog ustaničkog duha", piše Index.