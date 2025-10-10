Obavijesti

News

Komentari 0
OVAJ VIKEND

Bartulica i DOMiNO organiziraju desničarski skup u Dubrovniku: Stižu oni koji podržavaju četnike

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Bartulica i DOMiNO organiziraju desničarski skup u Dubrovniku: Stižu oni koji podržavaju četnike
Foto: pixsell/screenshot

S Bartuličinim partnerima je povezan Pokret Dveri koji se otvoreno zalažu za rehabilitaciju četničkih vođa. Njihov dugogodišnji predsjednik Boško Obradović izjavio je da su on i Dveri "sljedbenici Dražinog ustaničkog duha"

Europarlamentarac Stjepo Bartulica zajedno sa strankom Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO) ovog vikenda u Dubrovnik dovodi govornike koji podržavaju Slobodana Miloševića i saveznike srpskih nacionalista. Uz to hrvatski narod opisuju kao inherentno zločinački, piše Index. To je šesto izdanje konferencije.

Konferencija 'Make Europe Great Again' posvećena je ubijenom američkom aktivistu Charlieju Kirku. 

Konferencija u Dubrovniku okuplja predstavnike europske krajnje desnice koji su službeno povezani s pokretima koji glorificiraju četništvo.

SVIĐA MU SE KAKO RAZMIŠLJA... Muska na X-u prati 217 milijuna ljudi. Sad je tu podijelio izjave Stjepe Bartulice: Maske su pale!
Muska na X-u prati 217 milijuna ljudi. Sad je tu podijelio izjave Stjepe Bartulice: Maske su pale!

Među glavnim partnerima je  Međunarodna organizacija za obitelj (IOF), američku organizaciju koju vodi Brian Brown, tu je i francuski europarlamentarac Nicolas Bay, koji je u listopadu 2022. izjavio da je "Kosovo srce srpske nacije". Opisao je srpske četnike kao "štit naše evropske civilizacije".

S Bartuličinim partnerima je povezan Pokret Dveri koji se otvoreno zalažu za rehabilitaciju četničkih vođa. Njihov dugogodišnji predsjednik Boško Obradović izjavio je da su on i Dveri "sljedbenici Dražinog ustaničkog duha", piše Index.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Možemo ju uhljebio na 3600 eura. Ovo je funkcija za koju će jedina u državi primati plaću...
OPORBA ZGROŽENA

Možemo ju uhljebio na 3600 eura. Ovo je funkcija za koju će jedina u državi primati plaću...

Marina Ivandić je potpredsjednica Skupštine Zagreba i istaknuta članica Možemo. Sada će to obavljati profesionalno. Posao je isti, ali novac drastično raste: 'Ulazimo u mandat razvoja, a ona će raditi s građanima'
VIDEO Vučić: 'Srbija želi kupiti HEP, JANAF, ma sve! Platit ćemo 50 posto više od nekog drugog'
IZVANREDNO OBRAĆANJE

VIDEO Vučić: 'Srbija želi kupiti HEP, JANAF, ma sve! Platit ćemo 50 posto više od nekog drugog'

Ono što je najvažnije, to je da građani Srbije razumiju da to nije upereno protiv pojedinca ili nekoga u državnom aparatu, to je nešto što će pogoditi svakog građanina, rekao je Vučić
Ekskluzivno! Vlada priprema rukavicu u lice Mađarima: Evo vam udio u Janafu, dajte dio Ine
ZAMJENA DIONICA

Ekskluzivno! Vlada priprema rukavicu u lice Mađarima: Evo vam udio u Janafu, dajte dio Ine

Premijer je najavio da Janaf ostaje u hrvatskim rukama, a to bi bilo moguće i ako bi se MOL-u prepustio udio od 30 posto vrijedan 254 mil. eura. Ali zauzvrat bi MOL trebao Hrvatskoj prepustiti pet posto u Ini...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025