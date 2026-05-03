Bartulica je pronašao nove neprijatelje Hrvatske: Nisu ni Jugoslaveni ni woke ideolozi...
NOVI EXPRESS Hrvatsku najčešće ne ugrožavaju oni koji je kritiziraju. Ugrožavaju je oni koji su svaku kritiku pretvorili u veleizdaju, vlastitu propagandu u istinu, a savjest u još jedan rekvizit u borbi za moć
Stephen Nikola Bartulica opet je pronašao neprijatelja Hrvatske. Ovaj put to nisu Jugoslaveni, briselski birokrati, woke ideolozi ni neprijatelji obitelji. Ovaj put neprijatelj je komad papira. Točnije, izvješće organizacije Liberties, o kojem je pisao Guardian, a u kojem se Hrvatska spominje među državama koje slabe vladavinu prava.