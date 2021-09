Nakon što je Miroslav Škoro iznenada ljetos dao ostavku na čelu Domovinskog pokreta i zatražio ispisnicu iz stranke čiji je suosnivač, glavno je pitanje uoči jesenskog zasjedanja Sabora, koje počinje iduću srijedu 15. rujna, ostaje li on potpredsjednik Sabora. Naime, parlamentarna većina ima predsjednika i tri potpredsjednika, a oporba dva potpredsjednika. Obzirom na broj osvojenih zastupničkih mandata, jedan potpredsjednik dolazi iz SDP-a, drugi iz Domovinskog pokreta.

- Što se tiče funkcije potpredsjednika Sabora, o tome će odlučiti oporba na sastanku 16. rujna. Kako se oporba dogovori, tako će biti - poručuje Škoro.

Ako on zajedno sa sestrom Vesnom Vučemilović izađe iz Kluba zastupnika DP-a, onda Domovinski pokret pada s 10 na osam zastupnika. Time se izjednačava s Klubom Mosta, zbog čega bi onda i oni mogli zatražiti mjesto potpredsjednika Sabora za sebe.

Upitan očekuje li da će DP zatražiti od njega da odstupi s te funkcije i njima prepusti da na tu funkciju postave nekog od bivših mu kolega, Škoro poručuje kako ne očekuje ništa.

- Oporba će na sastanku iznijeti svoje prijedloge, tamo će se to izdogovarati. Kao što znate, ja jesam sa strankom Domovinski pokret ostvario treći rezultat u zemlji na izborima pa sam tako i postao potpredsjednik Sabora, a sad će doći do određenog preslagivanja. Kad se DP dogovori s HDZ-om, vidjet ćemo što će biti, nemam s tim problema - istaknuo je.

Škoro: Osnivanje stranke ne dolazi u obzir. Razgovaramo oko osnivanja novog Kluba

Ne osjeća li potrebu da sam podnese ostavku i na mjesto potpredsjednika Sabora i prepusti ga DP-u, upitali su ga novinari. Škoro podsjeća na, kako je rekao, "specifične odnose koji su se izdogađali u zadnjih nekoliko tjedana."

- Mislim da trebamo svi sjesti, razgovarati i to ćemo napraviti 16. rujna i onda ćemo se dogovoriti - rekao je.

Škoro i Vučemilović se i dalje na stranicama Sabora vode kao članovi Kluba Domovinskog pokreta. No, kod Vučemilović su saborske službe već ažurirale njezinu stranačku pripadnost u nezavisnu, kao i kod četvero izbačenih SDP-ovaca iz svoje stranke, a Škoro se i dalje vodi kao član DP-a. Novinari su ga upitali zašto je to tako, a Škoro ističe kako je to tehničko pitanje i da to treba pitati saborsku službu. Na opasku novinara kako saborska služba to žurno ažurira te da su to već učinili u slučaju Vučemilović i SDP-ovaca, poručuje kako onda ne zna o čemu se radi.

A hoće li se priključiti nekom drugom saborskom Klubu ili osnovati svoj, nije još želio otkriti. Za Klub su potrebna tri zastupnika. Ako ga osniva sa sestrom Vesnom, fali im još jedan.

- Objavit ćemo to do kraja ovog tjedna. Vidjet ćemo, još razgovaramo - rekao je ne želeći reći s kime.

Osnivanje nove stranke, naglasio je, ne dolazi u obzir jer smatra da ne treba dodatno razbijati političku scenu, posebno na desnom spektru.

- Nezavisno djelovanje je nešto što je prihvatljivi oblik ponašanja i djelovanja u Saboru i mislim da će to biti način na koji ću djelovati - rekao je dodavši kako mu sve to što se dogodilo ostavlja mogućnost da se od sada više bavi meritumom stvari, a manje stvarima kojima se bavio do sada, kao što je organizacija stranke na terenu.

Predsjednik Kluba DP-a: Nemam ništa protiv da Škoro ostane potpredsjednik Sabora

Predsjednik Kluba Domovinskog pokreta, Stjepo Bartulica, nije znao reći koliko će imati zastupnika od idućeg tjedna.

- Još nismo dobili ništa službeno od Škore i njegove sestre Vučemilović - rekao je dodavši kako im u DP-u do sada uopće nije bilo u fokusu mjesto potpredsjednika Sabora.

- Imat ćemo konzultacije unutar Kluba. Postoji mogućnost da na toj funkciji Škoro i ostane - istaknuo je naglasivši kako on osobno ni nema ništa protiv toga da Škoro ostane potpredsjednik Sabora.

- Mislim da je svatko ušao u Sabor na politički legitiman način. To mjesto je do sada bilo određeno nama, dogodilo se što se dogodilo, nisam upoznat sa Škorinim planovima, to je njegova stvar, a mi ćemo za par dana donijeti odluku. Nismo bili fokusirani na to pitanje do sada - rekao je.

Upitan očekuje li da Most zatraži to mjesto za sebe, Bartulica je istaknuo kako mu se iz prvih kontakata s njima ne čini da će to napraviti.

Most neće tražiti mjesto potpredsjednika Sabora za sebe

Predsjednik Mosta, Božo Petrov, to je i potvrdio. Smatra da je Domovinski pokret osvojio više mandata od njih, bez obzira na trenutno osipanje u Klubu, kojim dolaze na isti broj s njima.

- Narod je birao na prošlim parlamentarnim izborima, dali su povjerenje određenim ljudima. Neću ulaziti u obračune ljudi iz nekih drugih stranaka, neka se sami dogovore - rekao je.