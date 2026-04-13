Bartulica: 'Orban je bio Dodikov i Vučićev saveznik u Uniji, a taj bliski odnos sam mu zamjerao'

Mislim da su mnogi oko Orbana očekivali poraz, ali ne u tolikoj mjeri. EK je oduševljena, nije skrivala za koga navija, čak se u nekoj mjeri miješala u izborni proces. Drugi pobjednik je Zelenski jer situacija je sada prilično jasna u EU, a za Hrvate to znači da će se i dalje financirati rat u Ukrajini, rekao je u razgovoru za HRT europarlamentarac Stipo Bartulica.

On se, zajedno s profesorom s Pravnog fakulteta Viktorom Gotovcem osvrnuo na nedjeljne izbore u Mađarskoj u kojima je Viktor Orban nakon 16 godina otišao s vlasti. Njegov zamjenik je Peter Magyar i stranka Tisza.

Bartulica smatra da Trumpova podrška nije nimalo pomogla Orbanu, već je možda i odmogla zbog američkih postupanja u Iranu.

- Ne treba Orbana gledati jednoobrazno. Ovo je konac njegovog četvrtog mandata. Napredovao je od nekoga tko je došao iz mainstream miljea do nekoga tko je postao liberalni, populistički enfant terrible od koga su europske strukture zazirale jer je stvarao probleme. Nije Mađarska toliko utjecajna da može mijenjati europsku sliku, ali sada se stvari bitno mijenjaju - nadovezao se Gotovac.

Istaknuo je kako će odnos prema Ukrajini sada biti ponešto drukčiji, ali da ne treba očekivati spektakularne pobjede.

- Raspoloženje Mađara nije takvo da će bez obzira na pobjedu drugog kandidata oni postati nešto sasvim drugo, ustvrdio je.

Orban je, prema riječima Bartulice, pružio otpor mnogim odlukama Europske komisije te je smetao onima koji žele konsolidaciju moći i odlučivanje u Bruxellesu.

- Nije pristao biti dio pakta o migraciji i bio je zbog toga kažnjen. Želio je štititi neke vrijednosti i platio je cijenu, rekao je Bartulica.

Gotovac je rekao kako Magyar nije nikakav ljevičar, osim što lijeve stranke nisu sudjelovale u izborima da bi upravo njemu dale poticaj.

- On korespondira s konzervativnijim raspoloženjem Mađara. Njegova temeljna pobjeda je na borbi protiv korupcije, spominjanju problema s vladavinom prava koji su savršeno vidljivi u Mađarskoj. Njegove prve odluke će vjerojatno ići u smjeru da uvjerava Europu da joj se približava. Ne vjerujem da će spektakularno promijeniti odnos prema Ukrajini, tu će zadržati balansirani sustav, rekao je Gotovac.

- Mađarsko javno mnijenje ne želi nagli zaokret po pitanju Ukrajine. Magyar je više puta isticao da ne želi mađarski narod izlagati tom ratu. Mađari ne žele u svemu popuštati Bruxellesu - dodao je Bartulica.

- Orbanu sam zamjerao taj bliski odnos s Dodikom i Vučićem, on je bio njihov glavni saveznik u EU. Imao je određenu vanjsku politiku koja nije odgovarala Hrvatskoj. Sada otvaramo novo poglavlje u bilateralnim odnosima - rekao je.