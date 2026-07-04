Batinaši Torcide imaju more policijskih prijava koje za suca Rebića očito ne postoje!

Četrnaest pripadnika Torcide, sedam drvenih palica, teleskopska palica, tri fantomke i organizirani dolazak gliserom na Hvar. Tako, prema sumnjama policije, izgleda akcija koja je prije nekoliko dana trebala završiti napadom na dvojicu sezonskih radnika iz Srbije. Policija je skupinu zaustavila prije nego što je, prema navodima istrage, stigla do hotela u kojem su radnici bili smješteni. Unatoč pronađenim predmetima i sumnjama da je riječ o unaprijed organiziranom napadu, četvorica osumnjičenih nisu završila u istražnom zatvoru.