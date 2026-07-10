Obavijesti

News

Komentari 0
OPET SUKOB

Bauk će zbog transportnih zrakoplova razmotriti sazivanje Odbora za obranu

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Bauk će zbog transportnih zrakoplova razmotriti sazivanje Odbora za obranu
Zagreb: Arsen Bauk postavio pitanja premijeru Andreju Plenkoviću | Foto: Igor Soban/PIXSELL (ilustrativna fotografija)
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Bauk ističe kako je predsjednik Milanović ukazao da se radi o prevelikom zrakoplovu koji ćemo vrlo rijetko koristiti te ističe da treba vidjeti "koje detalje tko nije razumio"

Predsjednik saborskog Odbora za obranu, SDP-ov Arsen Bauk najavio je u petak da će u idućim danima razmotriti potrebu sazivanja zatvorene sjednice toga Odbora s obzirom na oprečne izjave predsjednika Republike Zorana Milanovića i Ministarstva obrane oko nabave transportnih zrakoplova. 

"Potrebu za transportnim zrakoplovima prilikom sjednice Vijeća za obranu prošle godine iskazao je predsjednik Republike temeljem mišljenja Glavnog stožera i predstavnici Vlade su se s time suglasili", rekao je Bauk, napomenuvši da to zna jer je bio nazočan na toj sjednici.

Dodao je da su transportni zrakoplovi kao jedan od prioriteta i ušli u Dugoročni plan razvoja. "U ovome trenutku, ako sam dobro razumio, radi se o tome je li deklarirana vrsta zrakoplova o kojoj se govori ta koja odgovara našim Oružanim snagama", poručio je Bauk, komentirajući novi sukob na relaciji Pantovčak - Ministarstvo obrane. 

Naime, predsjednik Zoran Milanović izjavio je da je potrebno preispitati hrvatsko sudjelovanje u zajedničkoj NATO-ovoj nabavi i korištenju transportnih zrakoplova Airbus jer takav tip zrakoplova ne odgovara u potpunosti potrebama vojske. Tvrdi da su mu iz Glavnog stožera Oružanih snaga problematizirali takvo rješenje. Iz MORH-a odgovaraju da Milanović ponovno iznosi neistine i dezinformira javnost o tome da su Oružane snage protiv projekta transportnog aviona i da su imale primjedbe u procesu pripreme Pisma namjere nabavke. 

Bauk ističe kako je predsjednik Milanović ukazao da se radi o prevelikom zrakoplovu koji ćemo vrlo rijetko koristiti te ističe da treba vidjeti "koje detalje tko nije razumio". 

Budući da, kako je rekao, s jedne strane predsjednik govori da Glavni stožer Oružanih snaga po pitanju transportnih zrakoplova ima rezerve, a s druge strane Ministarstvo obrane citira dva dopisa u kojima se to ne navodi, Bauk će kao predsjednik Odbora za obranu u idućim danima razmotriti potrebu sazivanja zatvorene sjednice da se ta stvar raščisti.

"S obzirom na to da se radi o ranoj fazi tog aranžmana i postoji dovoljno vremena, mogućnosti i mjesta da se te tehničke nedoumice rasprave, a jedno od mjesta koje može tome poslužiti je i Odbor za obranu, u ovisnosti o razvoju daljnje situacije i ako ostanu neke nerazjašnjene stvari, onda ću inzistirati da se ta tema nađe na sjednici Odbora za obranu", rekao je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sin zastupnika uhićen zbog iznuđivanja i premlaćivanja, a on kaže: 'To je duboka država'
DRAMA

Sin zastupnika uhićen zbog iznuđivanja i premlaćivanja, a on kaže: 'To je duboka država'

Nezavisni zastupnik u Saboru Josip Jurčević nakon uhićenja sin Jone Javora Jurčevića smatra da ako je kriv, onda je pravi kandidat za ministarsku funkciju
SNIMKA UŽASA Auto na pruzi u Sv. Klari, a ide vlak: 'Izvukao se u zadnji čas, a onda biciklistica!'
ŠTO JE S GLAVOM?!

SNIMKA UŽASA Auto na pruzi u Sv. Klari, a ide vlak: 'Izvukao se u zadnji čas, a onda biciklistica!'

Automobil je stajao na pruzi, a onda je krenuo u rikverc, mislim da su milimetri bili u pitanju, no tad se pojavila i biciklistica koja je prošla prugu dvije sekunde prije jurećeg vlaka, kaže nam čitatelj
Puknuo prozor aviona na letu prema Munchenu. Ozlijeđen je Srbin: 'Šok, napola je bio vani'
STRAVA

Puknuo prozor aviona na letu prema Munchenu. Ozlijeđen je Srbin: 'Šok, napola je bio vani'

Mihalis Janakos izjavio je da je izbjegnuta tragedija te da su putnici, uz pomoć njegove supruge, uspjeli povući muškarca natrag u kabinu zrakoplova

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026