Bauk će zbog transportnih zrakoplova razmotriti sazivanje Odbora za obranu

Predsjednik saborskog Odbora za obranu, SDP-ov Arsen Bauk najavio je u petak da će u idućim danima razmotriti potrebu sazivanja zatvorene sjednice toga Odbora s obzirom na oprečne izjave predsjednika Republike Zorana Milanovića i Ministarstva obrane oko nabave transportnih zrakoplova.

"Potrebu za transportnim zrakoplovima prilikom sjednice Vijeća za obranu prošle godine iskazao je predsjednik Republike temeljem mišljenja Glavnog stožera i predstavnici Vlade su se s time suglasili", rekao je Bauk, napomenuvši da to zna jer je bio nazočan na toj sjednici.

Dodao je da su transportni zrakoplovi kao jedan od prioriteta i ušli u Dugoročni plan razvoja. "U ovome trenutku, ako sam dobro razumio, radi se o tome je li deklarirana vrsta zrakoplova o kojoj se govori ta koja odgovara našim Oružanim snagama", poručio je Bauk, komentirajući novi sukob na relaciji Pantovčak - Ministarstvo obrane.

Naime, predsjednik Zoran Milanović izjavio je da je potrebno preispitati hrvatsko sudjelovanje u zajedničkoj NATO-ovoj nabavi i korištenju transportnih zrakoplova Airbus jer takav tip zrakoplova ne odgovara u potpunosti potrebama vojske. Tvrdi da su mu iz Glavnog stožera Oružanih snaga problematizirali takvo rješenje. Iz MORH-a odgovaraju da Milanović ponovno iznosi neistine i dezinformira javnost o tome da su Oružane snage protiv projekta transportnog aviona i da su imale primjedbe u procesu pripreme Pisma namjere nabavke.

Bauk ističe kako je predsjednik Milanović ukazao da se radi o prevelikom zrakoplovu koji ćemo vrlo rijetko koristiti te ističe da treba vidjeti "koje detalje tko nije razumio".

Budući da, kako je rekao, s jedne strane predsjednik govori da Glavni stožer Oružanih snaga po pitanju transportnih zrakoplova ima rezerve, a s druge strane Ministarstvo obrane citira dva dopisa u kojima se to ne navodi, Bauk će kao predsjednik Odbora za obranu u idućim danima razmotriti potrebu sazivanja zatvorene sjednice da se ta stvar raščisti.

"S obzirom na to da se radi o ranoj fazi tog aranžmana i postoji dovoljno vremena, mogućnosti i mjesta da se te tehničke nedoumice rasprave, a jedno od mjesta koje može tome poslužiti je i Odbor za obranu, u ovisnosti o razvoju daljnje situacije i ako ostanu neke nerazjašnjene stvari, onda ću inzistirati da se ta tema nađe na sjednici Odbora za obranu", rekao je.