Bauk ističe kako je predsjednik Milanović ukazao da se radi o prevelikom zrakoplovu koji ćemo vrlo rijetko koristiti te ističe da treba vidjeti "koje detalje tko nije razumio"
Bauk će zbog transportnih zrakoplova razmotriti sazivanje Odbora za obranu
Predsjednik saborskog Odbora za obranu, SDP-ov Arsen Bauk najavio je u petak da će u idućim danima razmotriti potrebu sazivanja zatvorene sjednice toga Odbora s obzirom na oprečne izjave predsjednika Republike Zorana Milanovića i Ministarstva obrane oko nabave transportnih zrakoplova.
"Potrebu za transportnim zrakoplovima prilikom sjednice Vijeća za obranu prošle godine iskazao je predsjednik Republike temeljem mišljenja Glavnog stožera i predstavnici Vlade su se s time suglasili", rekao je Bauk, napomenuvši da to zna jer je bio nazočan na toj sjednici.
Dodao je da su transportni zrakoplovi kao jedan od prioriteta i ušli u Dugoročni plan razvoja. "U ovome trenutku, ako sam dobro razumio, radi se o tome je li deklarirana vrsta zrakoplova o kojoj se govori ta koja odgovara našim Oružanim snagama", poručio je Bauk, komentirajući novi sukob na relaciji Pantovčak - Ministarstvo obrane.
Naime, predsjednik Zoran Milanović izjavio je da je potrebno preispitati hrvatsko sudjelovanje u zajedničkoj NATO-ovoj nabavi i korištenju transportnih zrakoplova Airbus jer takav tip zrakoplova ne odgovara u potpunosti potrebama vojske. Tvrdi da su mu iz Glavnog stožera Oružanih snaga problematizirali takvo rješenje. Iz MORH-a odgovaraju da Milanović ponovno iznosi neistine i dezinformira javnost o tome da su Oružane snage protiv projekta transportnog aviona i da su imale primjedbe u procesu pripreme Pisma namjere nabavke.
Bauk ističe kako je predsjednik Milanović ukazao da se radi o prevelikom zrakoplovu koji ćemo vrlo rijetko koristiti te ističe da treba vidjeti "koje detalje tko nije razumio".
Budući da, kako je rekao, s jedne strane predsjednik govori da Glavni stožer Oružanih snaga po pitanju transportnih zrakoplova ima rezerve, a s druge strane Ministarstvo obrane citira dva dopisa u kojima se to ne navodi, Bauk će kao predsjednik Odbora za obranu u idućim danima razmotriti potrebu sazivanja zatvorene sjednice da se ta stvar raščisti.
"S obzirom na to da se radi o ranoj fazi tog aranžmana i postoji dovoljno vremena, mogućnosti i mjesta da se te tehničke nedoumice rasprave, a jedno od mjesta koje može tome poslužiti je i Odbor za obranu, u ovisnosti o razvoju daljnje situacije i ako ostanu neke nerazjašnjene stvari, onda ću inzistirati da se ta tema nađe na sjednici Odbora za obranu", rekao je.
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