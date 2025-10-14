Bauk: Chat Control su povukli u EU, Vlada mora objasniti zašto su htjeli ovaj masovni nadzor

Zastupnik Arsen Bauk (Klub SDP-a) kazao je u utorak da je Uredba za sprječavanje i borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu, tzv. Chat Control, u zadnji čas povučena s dnevnog reda Vijeća EU, pozvavši hrvatsku Vladu da objasni zašto je podržavala taj prijedlog.

„Vlada RH mora sada objasniti građanima zašto je šutjela i podržavala ovaj loš prijedlog koji je sada, srećom, odbačen. Vlada mora odgovoriti na pitanje zašto je željela uvesti ovakav masovni nadzor nad građanima”, kazao je Bauk u Saboru u slobodnom iznošenju stajališta.

Pod pritiskom građana, institucija i stručnjaka diljem Europe taj prijedlog je povučen. Njemačka, Austrija, Nizozemska, Finska i brojne druge države jasno su poručile da neće pristati na prijedlog koji ugrožava temeljna prava građana i razbija end-to-end enkripciju. „A što je radila Hrvatska vlada?”, upitao je Bauk i odmah dao odgovor. „Godinama je šutjela i nadala se da će ovakav prijedlog proći te da će dobiti alat za špijuniranje u svoje ruke”.

Predložene odredbe Uredbe, pojasnio je, predviđale su da digitalne platforme poput WhatsAppa, Telegrama, Signala, Messengera, TikToka i drugih automatski skeniraju privatne poruke, elektroničku poštu, fotografije i datoteke svojih korisnika, odnosno probijanje enkripcije.

„Svaka poruka, svaka fotografija, svaki razgovor bio bi potencijalno nadziran. To nije zaštita, to je masovni nadzor. To nije sigurnost, to je gubitak slobode. HDZ-u bi to očito odgovaralo. Nakon što su porobili sve institucije, mogli bi i legalno špijunirati sve građane”, ustvrdio je Bauk.

Za razliku od HDZ-a, istaknuo je, SDP je upozoravao na rizike Chat Controla, zadiranje u privatnost, otvaranje vrata nadzoru građana, ugrožavanje slobode izražavanja te mogućnost da se sustav nadzora sutra iskoristi za praćenje političkih neistomišljenika, novinara, aktivista ili zviždača. „Nitko ne spori da je zaštita djece najvažniji cilj, ali borba protiv jednog zla ne smije otvoriti put drugom - masovnom nadzoru građana”, naglasio je zastupnik SDP-a i dodao kako je povlačenje Uredbe „zajednička pobjeda protiv HDZ-a i špijunaže”.

Nezavisna Ban: 50 tisuća djece nema pedijatra

Nezavisna Boška Ban u slobodnom govoru upozorila je na nedostatak pedijatara diljem Hrvatske. Tvrdi da više od 50 tisuća djece nema svog izabranog pedijatra te da u primarnoj zdravstvenoj zaštiti nedostaje više od 30 posto pedijatara, a u nekim županijama prelazi i 40 posto.

„Jedan pedijatar u Hrvatskoj skrbi o prosječno više od 1300 djece , dok Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje najviše 1000”, kazala je i pozvala da se u roku šest mjeseci izradi analiza pedijatrijske skrbi i predstavi plan za jednaku dostupnost pedijatara u cijeloj zemlji.

