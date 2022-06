Bauk: Po pitanju imuniteta treba primjenjivati ista pravila za članove Vlade i zastupnike

Saborski zastupnik Arsen Bauk (SDP) izjavio je u srijedu kako bi se na članove Vlade, po pitanju imuniteta, trebale primjenjivati odredbe kao i na zastupnike u Saboru.

„Za članove Vlade trebaju se primjenjivati ista pravila kao i za zastupnike tim više što su većina članova Vlade izabrani zastupnici“, rekao je Bauk koji je svoje razmišljanje formalizirao u amandman.

Ako protiv člana Vlade dođe privatna tužba, trebala bi se odbiti, a ako dođe od DORH-a trebala bi se prihvatiti, kao i kod zastupnika, rekao je Bauk u saborskoj raspravi o izmjenama Zakona o Vladi kojima se predviđa ukidanje imuniteta članovima Vlade ako se radi o koruptivnom djelu za koje se progon poduzima po službenoj dužnosti.

Takvi će se kazneni postupci moći voditi bez prethodnog odobrenja Vlade. Prema važećim zakonskim odredbama, članovi Vlade imaju imunitet od kaznenog postupka za sva djela za koja je kazna do pet godina zatvora.

SDP će, najavljuje Bauk, biti suzdržan o tom prijedlogu. Ako Vlada želi smanjiti razinu zaštite mi se nećemo protiviti, ali da smatramo da je to ispravno, mislimo da nije, kazao je.

Vidović: Savjetnici - paralelna, vrlo moćna skupina

Davorko Vidović (Socijaldemokrati) kaže kako bi se dijelom mogao suglasiti s Baukom, iako je prilično skeptičan je li promjena samog zakona bilo kakvo jamstvo da će se promijeniti politička praksa.

Pisalo to ili ne, razvidno je da će onaj tko je uhićen u koruptivnom djelu biti sankcioniran, bilo da će ga premijer sam maknuti ili će se to učiniti po sili ovoga zakona ili što će se to dogoditi uz spektakularna uhićenja ranom zorom, rekao je Vidović očito imajući na umu uhićenje ministra Darka Horvata.

„Intrigantnim“ je nazvao reguliranje broja premijerovih savjetnika. Pored ministarstava koja su kapacitirana, povećanje broja savjetnika je stvaranje paralelne, vrlo moćne skupine oko premijera koja derogira i važnost ministara i ministarstva, izjavio je.

Ponukalo je to Željka Sačića (HS) da poruči kako će Suverenisti „s indignacijom“ odbiti predloženi zakon, „jer premijeru ne trebaju savjetnici pored njegovih ministara“. Može ih imati u iznimnom situacijama, to je pogodno tlo za korupciju, kazao je Sačić.

Državni tajnik Ministarstva pravosuđa Juro Martinović pojasnio je kako se izmjenama bolje i transparentnije regulira status posebnih savjetnika i članova savjeta koje osniva Vlada. Propisat će se tko može biti imenovan za člana savjeta, uz propisivanje obveze javne objave podataka o članovima savjeta i posebnim savjetnicima, rekao je.

HDZ-ov Jure Brkan žali što neki problematiziraju savjetnike premijera. Ne može se reći da premijeru ne trebaju nikakvi savjetnici, a ovaj zakon utvrđuje točna i jasna pravila i to bi trebalo pozdraviti, uzvratio je.

Da su savjetnici „itekako“ dobro došli, smatra i Maja Grba Bujević (HDZ) pozivajući se na 35 godina radnog iskustva.

Sabor zasjedanje nastavlja u petak, a u četvrtak, na blagdan Tjelova, koji je neradni dan, neće zasjedati.

