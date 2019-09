Bauk: Pupovčeva izjava neće dovesti u pitanje koaliciju

Predsjednik saborskog Kluba SDP-a Arsen Bauk ocijenio je u utorak kako koalicija HDZ-a i SDSS-a neće biti dovedena u pitanje zbog izjave čelnika SDSS-a Milorada Pupovca da je Hrvatska remetilački čimbenik u regiji i njegove usporedbe moderne Hrvatske s NDH.

"To dugogodišnje prijateljstvo i partnerstvo ne može puknuti zbog jedne izjave, ako bi se razišli vjerojatno bi to bilo dogovorno, da svi ispadnu junaci kod svojih, ali to ćemo vidjeti idućih dana", rekao je Bauk novinarima nakon sjednice saborskog Predsjedništva.

Kaže da nikad nije imao "pretjeranih očekivanja od dramatičnih događaja", što se tiče odnosa HDZ-a i SDSS-a. Od 2003. do danas, kad je HDZ bio na vlasti oni u formalnoj koaliciji nisu bili samo za par mjeseci Vlade Tihomira Oreškovića, podsjetio je.

"Ako bi Pupovac nešto napravio, neku distancu od svoje izjave, sigurno ne bi napravio ništa da iziritira svoje birače. Dakle ne očekujem ništa dramatično", uzvratio je upitan kakav potez očekuje od Pupovca čija je izjava doživjela brojne kritike.

Ništa se neće promijeniti ni sutra

Svaki političar, kaže, odgovara svojim glasačima, a proteklih dana nije čuo ni jednu kritiku na Pupovčevu izjavu iz kruga koji se može percipirati kao krug njegovih glasača.

"Sam Pupovac će vam sigurno odgovoriti kako će se odnositi prema izjavama koje je dao, nitko drugi to u njegovo ime ne može reći", odgovorio je potpredsjednik Sabora Furio Radin upitan što očekuje od Pupovca - ispriku ili objašnjenje izjave?

S obzirom da ga znam, očekujem da će vam sve reći kad dođe vrijeme, poručio je novinarima.

"Pupovac je u vlasti i pri vlasti zadnjih 15 - 20 godina, dakle ništa se nije promijenilo, ništa se neće ni sutra promijeniti", kazao je na istu temu Božo Petrov (Most).