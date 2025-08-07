Bauk uštedio pa kupio auto star sedam godina: Ranije prijavio ušteđevinu od 118.000 eura

U političkom svijetu u kojem su luksuz i komfor često dio "radnog paketa", ističe se jedan izuzetak, SDP-ov bivši ministar uprave i matematičar s Brača, Arsen Bauk. Njegova dugogodišnja financijska umjerenost, često na rubu škrtosti, dokumentirana je kroz brojne anegdote koje kolaju u Partiji.

Kako 24sata doznaje iz pouzdanih izvora, Bauk je nedavno kupio automobil, Renault Talisman iz 2018. godine. Do sada, u njegovoj imovinskoj kartici nije bio naveden nijedan automobil u njegovom vlasništvu. Postoji samo podatak da vozilo posjeduje njegova izvanbračna partnerica, i to Alfa Romeo 159 iz 2008., čija je tržišna vrijednost procijenjena na 1900 eura.

Pokušali smo doći do komentara samog zastupnika, no Bauk nije bio spreman otkriti koliko je automobil platio.

- Da. Kupio sam auto. Ništa više vam ne mogu reći - kazao nam je. Prema aktualnim podacima s Njuškala, cijene rabljenog Renault Talismana iz 2018. godine kreću se između 10.000 i 15.000 eura, ovisno o kilometraži i opremi.

Unutar SDP-a se i danas prepričava epizoda kad ga je stranačka kolegica zamolila za litru maslinova ulja, s obzirom na to da Baukova obitelj uzgaja masline. On je molbu doista ispunio, doslovno i donio točno litru ulja, u plastičnoj boci od litre i pol, uz objašnjenje da je to učinio "zbog umjetničkog izričaja".

Štedljivost je navodno pokazao i tijekom jednog ljetovanja kad je, prema tvrdnjama više izvora, od Vojka Obersnela posudio japanke. Iste je, navodno, nakon ljeta uredno vratio.

Bauk prima zastupničku plaću u iznosu od nešto više od 4300 eura, a u napomeni navodi da je prosječna neto plaća u Hrvatskoj za 2024. godinu iznosila 3056,82 eura. Redovno prima i zastupnički paušal (199 eura), dok su mu drugi prihodi raznoliki i detaljno prijavljeni: dividende iz T-Coma (92 eura), jednokratne kamate od oročene štednje (2561,57 eura) te prinosi od kapitala (1642,50 eura). Znatniji je i prihod iz obnašanja dužnosti u Državnom sudbenom vijeću čiji je član Bauk bio, ukupno 2198,57 eura.

Bauk nema prijavljene nekretnine, ali zato posjeduje portfelj vrijednosnih papira. Ima 69 dionica HT-a, svaka vrijedna 17,43 eura. Navedena je i jedna dionica Košarkaškog kluba Split, čija tržišna vrijednost, iako nominalno iznosi 33 eura, realno iznosi nula.

Najznačajniji dio njegovih financija ipak je vezan za ulaganja u državne obveznice i trezorske zapise. Posjeduje obveznice ukupne vrijednosti 45.000 eura. Uz to, ima i trezorske zapise u vrijednosti 150.000 eura.

- Ukupna diskontirana cijena za iste bila je 145.128,10 eura. Također, tijekom 2024. bile su dvije emisije trezorskih zapisa s dospijećem od tri mjeseca u iznosu od 18.000 eura s diskontiranom cijenom 17.833,32 eura - objasnio je Bauk.

Također je podignuo pozajmicu u iznosu od 30.000 eura 27. ožujka 2023.

Bauk je, uz sve troškove, uspio uštedjeti 118.289 eura. Njegova partnerica, koja obavlja samostalnu odvjetničku djelatnost, uspjela je uštedjeti dodatnih 69.081 euro. Zajedno, to je gotovo 190.000 eura u štednji.