Baziliku Sagrada Familia dovršit će 2026. godine: 'Slijedimo Gaudijev plan u detalje...'

Predsjednik organizacije zadužene za dovršetak remek-djela Antonia Gaudíja objavio je datum prošle srijede, a poklapa se sa stotom obljetnicom smrti arhitekta zgrade.

Esteve Camps je rekao da imaju novca i materijala da završe zgradu, uključujući središnji toranj od 172,5 metara posvećen Isusu, što Sagradu Familiju u Barceloni čini najvišom zgradom u Barceloni.

Iako bi građevina trebala biti dovršena do 2026., očekuje se da će se rad na skulpturama i ukrasnim detaljima i, prije svega, na kontroverznom stubištu koje vodi do onoga što će na kraju biti glavni ulaz, nastaviti do 2034.

Kad su radovi započeli 1882. godine, lokacija je bila poljoprivredno zemljište, ali u godinama koje su uslijedile grad je izrastao oko crkve.

Stubište, koje bi se protezalo preko dva velika gradska bloka, uključivalo bi raseljavanje oko 1000 obitelji i poduzeća.

Dok neki stručnjaci za Gaudija to osporavaju, Camps inzistira na tome da je stubište uvijek bilo dio arhitektova plana.

“Slijedimo Gaudijev plan u detalje”, rekao je.

“Mi smo njegovi nasljednici i ne možemo odustati od njegovog projekta. Plan predstavljen lokalnim vlastima 1915. godine, koji je potpisao Gaudí, uključuje i stubište.”

Dodao je da su u razgovoru s gradonačelnikom Barcelone Jaumeom Collbonijem o planu, jer lokalne vlasti imaju posljednju riječ.

"Nemam kristalnu kuglu da mi kaže kada će donijeti odluku", rekao je.

Od svog osnutka, Sagrada Familia bila je praćena ratom, zanemarivanjem i nedostatkom financija. Nedavno je pandemija covida dovela do dvogodišnje stanke u gradnji.

Prije pojave masovnog turizma, radovi su se trebali financirati isključivo donacijama grešnika koji su se kajali, što je novčani tok činilo nepredvidivim i mnogi su sumnjali da će radovi ikada biti dovršeni.

Pjesnikinja Joan Maragall opisala je baziliku kao “poeziju arhitekture … hram koji nikada neće biti dovršen, koji neprestano postaje”.

Turizam već desetljećima jamči stabilan prihod, s gotovo 5 milijuna posjetitelja godišnje koji plaćaju 25-40 € obilazak.

Nešto više od polovice od 125 milijuna eura koliko to donosi ide na dovršetak radova.

Kako se ostatak troši ostaje misterij jer crkva nije obvezna objavljivati svoje račune.

Godine 1936., na početku Španjolskog građanskog rata, anarhisti su zapalili kriptu i uništili Gaudíjevu radionicu i gipsane modele koje je napravio kao vodič svojim nasljednicima da dovrše posao.

Arhitekt Lluis Bonet i Garí spasio je fragmente, a Gaudíjevi modeli su mukotrpno ponovno sastavljeni. Mnoge tehničke detalje o tome kako realizirati Gaudíjev dizajn kasnije je dovršio novozelandski arhitekt Mark Burry koristeći aeronautički program.

Sagrada Familia se smatra jednim od čuda modernog svijeta, ali to nije uvijek bio slučaj.

Salvador Dalí opisao je njezinu “zastrašujuću i jestivu ljepotu”, dok ju je George Orwell smatrao “jednom od najodvratnijih građevina na svijetu” i komentirao da su anarhisti pokazali nedostatak ukusa što je nisu uspjeli dići u zrak kad su imali priliku.